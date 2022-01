Basket, la Luciana Mosconi incrocia la sua “bestia nera”

ANCONA – Per la prima giornata del girone di ritorno arriva al Palarossini quella squadra che può ritenersi la “bestia nera” della Luciana Mosconi Ancona in questa stagione. La sfida alla Raggisolaris Faenza, in programma domenica 23 gennaio al Palarossini (palla a due ore 18.00), è infatti il terzo appuntamento stagionale tra dorici e romagnoli dopo quello dell’andata e della gara disputata nei quarti di finale della Final Eight di Supercoppa giocato nello scorso mese di settembre a Lignano Sabbiadoro. E in entrambe le circostanze la formazione di Piero Coen è uscita sconfitta. Con lo spirito di rivincita dunque, la squadra anconetana ospita Faenza che ha 12 punti in classifica e una gara in meno (da recuperare lo scontro casalingo contro Civitanova rinviato nell’ultima giornata). Il girone di andata della Raggisolaris è stato caratterizzato da poca continuità e dal cambio di panchina arrivato poco prima della sosta di Natale. L’avvio positivo contro Ancona del 3 ottobre è stato l’unico successo ottenuto dalla squadra neroverde nelle prime 5 giornate. Dopo i k.o contro Rimini, Cesena, Roseto e Npc Rieti, sono arrivati due successi in trasferta di fila: a Roma e in casa della Real Sebastiani Rieti. Un doppio colpo che però non ha dato del tutto gli esiti sperati. Sconfitta casalinga contro Teramo e quella di Imola intervallate dal successo al PalaCattani su Montegranaro. Il nuovo successo interno su Giulianova è stato seguito dal k.o di stretta misura a Senigallia. Il 12 dicembre, con un bilancio di 5 vittorie e 7 sconfitte, è l’ultima partita sulla panchina faentina di coach Alberto Serra. Sette giorni più tardi arriva l’esordio al timone della squadra dell’esperto Luigi Garelli, tecnico classe 1962 che all’interno del suo curriculum vanta ben 7 promozioni tra cui 3 dalla Serie B all’A2. Il debutto di Garelli è più che soddisfacente con il +20 rifilato in casa all’Aurora Jesi. Si chiude così il 2021 e nel battesimo del nuovo anno arriva il k.o di Ozzano con i 94 punti subiti al termine di una gara sempre a rincorrere. Nell’ultima giornata Faenza è stata bloccata dal Covid che ha fatto capolino all’interno dello spogliatoio di Civitanova. Ecco quindi che adesso il team di Garelli si affaccia al match del Palarossini con la curiosità di chi vuole misurare il proprio livello di crescita dopo l’arrivo del nuovo allenatore con un mese di allenamenti.

Questa la presentazione della Raggisolaris Faenza affidata come ogni settimana a Emanuele Pancotto, vice allenatore della Luciana Mosconi Ancona.

«Arriva la terza partita in una settimana, comincia il girone di ritorno con partite ancor più fondamentali, sia per i vari scontri diretti, considerando la differenza canestri, sia per le difficoltà che ogni partita propone soprattutto contro squadre attrezzate come Faenza. La Raggisolaris vive un momento particolare, sia per il fatto che non gioca da quindici giorni, sia per il cambio di allenatore avvenuto un mese fa. Domenica sarà la terza volta che affrontiamo in una partita ufficiale Faenza. Il suo roster rimane invariato con l’aggiunta di un giocatore importante, per atletismo ed intraprendenza come Aromando (arrivato dopo la seconda giornata ndr). Per quanto ci riguarda dovremmo dare seguito all’approccio e alla mentalità avuta mercoledì contro Imola, sapendo e conoscendo le difficoltà che andremo ad affrontare contro un avversario lungo nel roster e con un gran atletismo. Dovremmo essere bravi a mantenere le nostre linee guida difensive, continuando a sfruttare le nostre caratteristiche offensive».

I precedenti

Nei due precedenti stagionali la Raggisolaris ha sempre battuto la Luciana Mosconi. Il 24 settembre scorso, quarti di finale della F8 di Supercoppa e vittoria manfreda 61-57. Un successo che poi spianò la strada a Vico e compagni verso la conquista del trofeo di preseason. In semifinale Faenza superò Vigevano (72-69) e nella finale ebbe la meglio su Cividale (75-57). Sette giorni più tardi le due squadre si sono incontrate nella prima giornata di campionato. Nella sfida del 3 ottobre al PalaCattani ancora una vittoria faentina (77-64). Ancona e Faenza si sono incontrate anche nella stagione 19/20 con una vittoria per parte. Il 20 ottobre 2019 successo dei romagnoli sul loro campo (69-49), mentre nel match del ritorno al Palarossini, datato 2 febbraio 2020, è arrivata l’unica vittoria finora dei dorici (80-72) per un bilancio complessivo di 3-1 per la Raggiolaris.