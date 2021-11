Basket Luciana Mosconi, coach Coen: «Temevamo Giulianova»

ANCONA – Quattro vittorie nelle prime cinque partite per un primato storico nel campionato di serie B. Si gode il momento d’oro la Luciana Mosconi che mai in queste quattro stagioni, era partita così bene. Tra gli artefici di questo filotto c’è soprattutto lui, Piero Coen.

Il coach gongola e si gode il momento. «Premesso che sappiamo benissimo che ogni gara bisogna combattere per ottenere il successo – ha detto il tecnico anconetano -, temevamo particolarmente questa partita contro gli abruzzesi. Sapevamo che Giulianova è una buona squadra con dei giocatori che sanno fare molte cose differenti in campo; tanto che hanno saputo presto leggere i nostri adeguamenti difensivi. Questo anche perché abbiamo avuto un calo di intensità in particolar modo sulla difesa sulla palla; del resto quando manchiamo di attenzione tutto diventa complicato. Questo ci era successo altre volte quando gli avversari erano rientrati a contatto – conclude Coen -, stavolta invece siamo stati più bravi a gestire il vantaggio. Specie nell’ultimo quarto quando nonostante alcuni problemi di falli, come nel caso di Quarisa che ha giocato molto bene, o di condizione come per Giombini che veniva da uno stop prolungato, siamo riusciti a non farli mai andare sotto la doppia cifra di vantaggio. Abbiamo disputato una partita di squadra e di questo ne sono molto contento». Adesso arriva il bello perché confermarsi non è mai facile. All’orizzonte, infatti, c’è un test difficilissimo ad Ozzano. La partita si giocherà sabato 6 novembre.