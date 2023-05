Basket: Fabriano ai playoff per l’A2. Jesi, Ancona, Senigallia e Matelica ai play-in per restare in B

Solo la Ristopro si giocherà le proprie chanches per il salto di categoria. Le altre quattro marchigiane in lotta per non retrocedere

Il terzo posto in classifica consente alla Ristopro Fabriano di giocarsi i playoff per l’ascesa in serie A2. L’avversario di turno sarà la Liofilchem Roseto, seconda classificata nel girone D. Si disputeranno cinque partite, con eventuale gara 5 in Abruzzo, e in caso di passaggio del turno la sfida sarà contro la vincente fra Luiss Roma e Sinermatic Ozzano (sempre su cinque match). Qualora, i fabrianesi riuscissero nell’impresa, saranno di scena in campo neutro a Ferrara per la Poule Promozione, contro le altre tre squadre vittoriose dei rispettivi tabelloni. Delle quattro in corsa, due saranno quelle che approderanno nel secondo campionato nazionale.

General Contractor Jesi, Luciana Mosconi Ancona, Goldengas Senigallia e Halley Informatica Matelica dovranno invece conquistare il pass per restare nella nuova serie B. Jesi e Matelica si sfideranno fra loro cinque volte, con eventuale “bella” al Palatriccoli, mentre Ancona dovrà vedersela con la Virtus Imola (la “bella” in Emilia Romagna). Senigallia, infine, si confronterà con la Bakery Piacenza, con il fattore campo a sfavore. Le vincenti resteranno in B, le sconfitte scenderanno nella nuova B Interregionale.

GIRONE C

Qualificate ai playoff: 1 Real Sebastiani Rieti, 2 Blacks Faenza, 3 Ristopro Fabriano, 4 Sinermatic Ozzano

Qualificate al turno di ammissione alla B Nazionale 2023/24: 5 General Contractor Jesi, 6 Bakery Basket Piacenza, 7 Virtus Imola, 8 Andrea Costa Imola, 9 Pallacanestro Fiorenzuola 1972, 10 Luciana Mosconi Ancona, 11 Pall. Goldengas Senigallia, 12 Halley Informatica Matelica

Riposizionate direttamente in Serie B Interregionale 2023/24: 13 USE Computer Gross Empoli, 14 La Patrie San Miniato, 15 Tigers Romagna