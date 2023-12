In arrivo l'undicesimo turno di Serie B2 di Basket in cui bianconeri e biancorossi vogliono restare in vetta. Lunedì derby Loreto-Pisaurum

ANCONA – Lotta a distanza per la vetta tra Bramante e Matelica. Si avvicina l’undicesimo turno di Serie B2 di basket dove le due attuali capolista vogliono restare al comando. I bianconeri scenderanno in campo sabato 2 dicembre alle 21 contro l’Attila Junior. Al PalaMegabox, fortino dove Delfino e compagni sono ancora imbattuti, la squadra di coach Nicolini ospiterà la compagine di Porto Recanati in cerca di riscatto dopo il kappao subito nell’ultimo turno contro il Pisaurum.

L’Halley Matelica, invece, se la vedrà domenica 3 dicembre alle 18 nella tana dell’Amatori Pescara. Dopo l’entusiasmante vittoria sull’Italservice Loreto, grazie anche al canestro decisivo trovato da Mariani nel finale, i biancorossi vanno a caccia del terzo successo consecutivo. Gli abruzzesi però, al momento a quota 12 punti in classifica, vogliono restare nelle zone alte della graduatoria.

In campo in contemporanea ad Amatori Pescara e Matelica anche altre quattro squadre. Il Roseto ospiterà la Virtus Civitanova, forte dell’ultimo successo 80-61 ottenuto contro il Teramo a spicchi. Quest’ultimo, di scena davanti ai propri tifosi, giocherà contro la Stamura Ancona. Gli uomini di Petitto cercano punti per risalire il prima possibile dall’ultimo posto della classifica.

La Goldengas Senigallia, dopo la bella vittoria sul Roseto per 77-66, se la vedrà in trasferta con il Pescara 2.0 sabato 2 dicembre alle 20:30. A chiudere l’undicesima giornata di campionato ci penseranno Italservice Loreto Pesaro e Pisaurum, protagoniste del derby in programma lunedì 4 alle 20:30. Scontro importante tra due club che hanno raccolto fino a questo momento 12 punti, a meno 4 lunghezze dalla vetta della classifica.