Basket B2, sorridono Matelica e Porto Recanati. Attenzione alla Cab Stamura Ancona

ANCONA – Si è chiusa ieri sera (28 marzo) la prima giornata di ritorno, la quinta di questa fase ad orologio. Bene le marchigiane nella fase Gold, perfetta l’Attila in quella Silver mentre attenzione alla Cab Stamura in quella dei playout. Adesso la pausa in questo fine settimana per poi tornare in campo, tra sette giorni, per il terz’ultimo appuntamento.

PLAY-IN GOLD – L’Italservice Loreto Pesaro perde l’occasione di trovare la quinta vittoria consecutiva. Al Palamegabox, è la Virtus Roma ad avere la meglio all’over time per 73-79. Benissimo invece l’Halley Informatica Matelica che non fa sconti al fanalino di coda Valdiceppo riuscendo ad imporsi per 84-67. Discorso analogo anche per la Goldengas Senigallia ed il Bramante Pesaro che vincono, e convincono, rispettivamente contro la Supernova Fiumicino (79-62) e la Palestrina (84-76).

PLAY-IN SILVER – Scappa via l’Attila Jr. Porto Recanati. L’ulteriore vittoria in trasferta contro l’Esperia Cagliari, la proietta sempre a 18 punti in una vetta sempre più solitaria. Inseguono, a sei lunghezze di distanza, il Ferentino, l’Amatori Pescara e la Stella Azzurra Viterbo. Decisive le vittorie contro: Teramo a Spicchi (83-59), Canver Cinecittà (72-79) e Pisaurum (71-63).

PLAYOUT – Impresa della Cab Stamura Ancona che, grazie ad una prestazione a dir poco perfetta, ribalta i pronostici e batte per 81-85 la capolista NB Aquilano portandosi a -2 anche dalla Virtus Civitanova. Complice un passo falso di quest’ultima in casa del Centro Bk Mondragone (85-82). Positivi anche i risultati del Roseto sul campo nella New Fortitudo Isernia (86-91), e del Pescara 2.0 contro il Grottaferrata (73-82).