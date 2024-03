Basket B2, ultimo atto del girone d’andata

ANCONA – Al via domani 23 marzo la quarta e ultima giornata di andata nei Play-In Gold, Play-In Silver e Play-Out. Nella fase “d’oro” è vera e proprio bagarre per il primo posto. Sono infatti sei le squadre racchiuse in quattro punti di cui tre in testa a 12: Bramante, Virtus Roma e Vigor Matelica. La scena la ruberanno proprio quest’ultime due che si sfideranno domenica 24 marzo alle 18 in contemporanea a Goldengas Senigallia-Palestrina. Facendo un passo indietro invece, il sabato lo aprirà Bramante-Supernova Fiumicino alle 17 mentre alle 21 ci sarà l’Italservice Loreto Pesaro (alla ricerca della quarta vittoria su quattro partite) contro il fanalino di coda Valdiceppo.

Nei Play-In Silver, Esperia Cagliari-Pisaurum aprirà domani il turno alle 18 mentre solo un’ora più tardi sarà il tempo di Canver Cinecittà-Teramo a Spicchi. Continua a stupire l’Attila Jr. Porto Recanati che sarà invece impegnata domenica alle 18 in casa della Stella Azzurra Viterbo. Nel mentre, sempre alle 18, anche Ferentino-Amatori Pescara.

Per quanto riguarda i Play-out, l’unico match di sabato sarà quello tra Grottaferrata e Roseto con il fischio di inizio fissato alle 18.30. Sono alla ricerca di punti sia il Pescara 2.0 sia la Cab Stamura Ancona, che andranno in trasferta alle 18 contro rispettivamente New Fortitudo Isernia e Mondragone. Contemporaneamente anche la sfida al vertice tra NB Aquilano e Virtus Civitanova.