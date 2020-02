Basket, il Campetto Ancona ritrova il sorriso con Faenza

ANCONA- Serviva una vittoria per ritrovare il morale dopo gli ultimi passi falsi di Ozzano e Civitanova Marche. È arrivata, puntuale, dinanzi al pubblico amico del Palaprometeo. Può gioire la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che, nel calore delle mura di casa, ha superato 80-72 una sempre ostica Raggisolaris Faenza rilanciandosi nettamente in chiave salvezza. Tante le note liete per la compagine di coach Rajola che dovranno essere approfondite in settimana in vista dei prossimi impegni.

LA PARTITA

Aveva chiesto una prova di carattere il tecnico abruzzese alla vigilia per dare una svolta positiva al campionato. I dorici hanno mantenuto la promessa, dando una chiara impronta al match sin dalle prime battute. 29-18 il parziale del primo quarto, indicativo per capire la voglia di vincere degli anconetani che hanno carburato anche successivamente arrivando all’intervallo sul 44-40. Nel terzo quarto il 62-59 che ha aperto la strada al definitivo 80-72 che ha comunque premiato il buon rientro degli ospiti. A livello individuale da segnalare le prove di Centanni (22 punti), Rinaldi (15 punti), Quaglia (13 punti) e Timperi (13 punti).