Basket: Ancona cade a Jesi. Senigallia soffre e vince con Civitanova

Due i derby andati in scena nel campionato di serie B. La Sutor Montegranaro perde nuovamente di un punto in casa

Una conferma e una sorpresa nella giornata dei derby marchigiani del campionato di serie B di pallacanestro, girone C. La Luciana Mosconi Ancona crolla nella tana della General Contractori Jesi. Al PalaTriccoli va in scena l’Aurora-show, che domina in lungo e largo contro la corazzata dorica e ottiene una vittoria importantissima per il morale. Vince, non senza sudare, la Goldengas Senigallia, che ha la meglio di una coriacea Virtus Civitanova. Sfortunatissima la Sutor Montegranaro che perde nuovamente di un punto in casa: a batterla la Tigers Cesena.

Al vertice della classifica, Roseto esce sconfitta dal parquet di Rieti (Kinergia), così come Rimini a Ozzano.

I RISULTATI (22′ giornata): Luiss Roma-Rennova Teramo: 64-59, Sinermatic Ozzano-RivieraBanca Basket Rimini: 92-81, Kienergia Rieti-Liofilchem Roseto: 73-64, Goldengas Senigallia-Virtus Basket Civitanova Marche: 73-65, Giulia Basket Giulianova-Andrea Costa Imola: 78-81, General Contractor Jesi-Luciana Mosconi Ancona: 82-60, Sutor Montegranaro-Tigers Cesena: 69-70 , Raggisolaris Faenza-Real Sebastiani Rieti: 84-85.

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto, 32 RivieraBanca Rimini, Kienergia Rieti, 30 Luciana Mosconi Ancona, Real Sebastiani Rieti, 28 Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, 26 Sinermatic Ozzano, 20 Rennova Teramo, Tigers Cesena, 18 Luiss Roma, 16 Raggisolaris Faenza, 15 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (23′ giornata): Sinermatic Ozzano-Goldengas Senigallia, RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola, Virtus Basket Civitanova Marche-Kienergia Rieti, Liofilchem Roseto-General Contractor Jesi, Rennova Teramo-Raggisolaris Faenza, Real Sebastiani Rieti-Sutor Montegranaro, Luciana Mosconi Ancona-Luiss Roma, Tigers Cesena-Giulia Basket Giulianova.