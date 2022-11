Ancona, si barrica in casa dopo una lite: accorse tre volanti della polizia

ANCONA – Gran trambusto nel pomeriggio nel quartiere Posatora di Ancona, con un gran dispiego di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine che ha richiamato la curiosità dei residenti. In seguito a una lite in casa con una persona anziana, una donna di circa 50 anni si è barricata in casa. Per i forti rumori, sono stati chiamati i soccorsi. È accorsa la Croce Gialla di Ancona, insieme all’auto medica. Ma all’arrivo la donna non ha voluto aprire ai sanitari.

Sono sopraggiunti quindi i vigili del fuoco, ma ancora la donna si ostinava a non aprire la porta. Alla fine sono arrivate sul posto tre volanti della Polizia. Finalmente la signora ha aperto la porta. È stata trasportata in stato confusionale all’ospedale Torrette di Ancona per gli accertamenti del caso.