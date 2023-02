Barca all’asta, rinvenuta al Mandracchio di Ancona

ANCONA – Il 15 febbraio del 2022 personale della Guardia Costiera ha rinvenuto una unità da diporto priva di segni distintivi, ormeggiata in modo precario nella zona del Mandracchio del porto di Ancona. L’imbarcazione della lunghezza di circa 11 metri, in buono stato aveva le chiavi inserite nel quadro di accensione. Nessuno si è mai presentato qualificandosi come proprietario dell’unità che non ha documenti

La Capitaneria di Porto dunque fa sapere che si procederà, martedì 21 marzo 2023, alle ore 12, alla vendita del bene con base d’asta di 15mila euro.

Per tutte le info, www.guardiacostiera.it.