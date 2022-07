Affondano a Sirolo, in due salvati dalla Guardia Costiera

Recuperata una rete fantasma di circa 150 metri nel tratto tra la Seggiola del Papa e la Grotta Azzurra, che poteva causare serio intralcio alla navigazione. Multati in due per transito all'interno dell'area riservata alla balneazione

ANCONA – Giornata intensa per la Guardia Costiera di Ancona, con il personale impegnato sia a terra sia in mare per vigilare sull’ordinato andamento delle attività turistiche e balneari. Due gli interventi di maggior rilievo.

Il primo ha riguardato il trasbordo di due diportisti sul battello veloce GC 142/B della Guardia Costiera a seguito del semi affondamento avvenuto nei pressi della spiaggia di San Michele di Sirolo: i due tratti in salvo sono poi stati portati a terra nel porto di Numana, dove è stata rimorchiata anche la loro imbarcazione. Non è stata rilevata alcuna traccia di sversamento o perdita di idrocarburi nel punto dove è avvenuto il sinistro.

Il secondo intervento riguarda il recupero, da parte del battello veloce GC A/83 di una rete fantasma della lunghezza di circa 150 metri nel tratto di mare compreso tra la Seggiola del Papa e la Grotta Azzurra, che poteva causare serio intralcio alla navigazione. Inoltre sono stati sanzionati due conduttori di barche per per transito all’interno dell’area riservata alla balneazione tra la Capannina e il Fortino Napoleonico, per un ammontare complessivo di 450 eu