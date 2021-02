La Barbato Pallanuoto viaggia a vuoto, domani la Cosma attende Catania

La formazione maschile di coach Igor Pace è stata costretta a tornare a casa mentre era in viaggio per Anzio a causa della positività di un giocatore laziale. Domani, per la A1 femminile, spicca Cosma-Catania

ANCONA- Giorni intensi per la pallanuoto anconetana. Nell’ultimo weekend, originariamente, si sarebbe dovuta disputare nel centro federale di Ostia la sfida tra Anzio e Barbato Vela Pallanuoto Ancona (Serie A2). Originariamente, appunto, in quanto il match non si è tenuto per via di una positività riscontrata nella compagine laziale. Niente di strano, se non fosse che la società dorica è stata avvisata quando già era in viaggio verso Roma essendo costretta quindi a fare inversione di marcia e tornare a casa.

«Essere stati avvertiti a metà del viaggio – commenta Igor Pace, coach e presidente della Barbato Vela Ancona – dimostra che qualcosa nel protocollo e nell’organizzazione della partita non ha funzionato». Adesso bisognerà capire quando la Federazione predisporrà il recupero della gara con tutta la rosa dell’Anzio che è stata collocata preventivamente in quarantena.

Fari puntati anche sulla Serie A1 femminile dove, domani alle 12.30, nella Piscina del Passetto si affronteranno Cosma Vela Pallanuoto Ancona e Orizzonte Catania. Le etnee sono considerate la squadra da battere a tutti i livelli e l’impegno non può certo considerarsi agevole.