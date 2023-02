Banda ultralarga, un incontro ad Ancona tra amministratori pubblici ed Eolo

ANCONA – Anci Marche, in collaborazione con la società Eolo, operatore nazionale di telecomunicazioni leader nella fornitura di “banda ultralarga” tramite la tecnologia fixed wireless, organizza in presenza un incontro, venerdì 17 febbraio (dalle ore 10.30 alle ore 12.30) nella sede del Consorzio di Bonifica delle Marche, Ancona, Zona Baraccola (via Sandro Totti, 4), sull’argomento.

L’obiettivo è supportare le comunità montane, piccoli borghi, i comuni delle aree interne soprattutto nelle aree rurali che soffrono particolarmente la carenza del gap digitale. A tal fine il responsabile vendite Bu Business Alfredo Rozzoni ed Ettore Spadone, responsabile vendite per la pubblica amministrazione di Eolo, esporranno ai sindaci e dirigenti un servizio di connessione e digitalizzazione “conveniente” per le amministrazioni.

I responsabili di Eolo saranno introdotti dal presidente dell’Uncem Marche, MichelelMaiani e dal coordinatore Piccoli Comuni Anci Marche, Mauro Dini.

Comunità montane, piccoli borghi, comuni di periferia che altrimenti sarebbero tagliati fuori dalla contemporaneità sono oggi collegati grazie ad Eolo che in tutta Italia raggiunge oltre 6.800 comuni grazie ad una rete di oltre 3.800 BTS e più di 16.000km di dorsali in fibra ottica. Il servizio connette così più di 1,5 milioni di persone e a circa 80.000 tra imprese, enti della pubblica amministrazione e professionisti che, grazie ad esso, possono crescere, digitalizzarsi e diventare sempre più competitive.