Banca illimity nelle Marche è partner di Confapi Industria Ancona

ANCONA – «Aver semplificato in parte l’accesso al credito non è sufficiente per le imprese marchigiane che hanno bisogno di strumenti tecnologici efficienti e servizi innovativi adatti alle loro esigenze. Una risposta efficace riteniamo possa venire anche da illimity, gruppo bancario fondato nel 2018 da Corrado Passera con cui abbiamo stretto una partnership».

Ecco come Michele Montecchiani, Direttore di Confapi Industria Ancona, presenta l’accordo che si concretizzerà anche attraverso l’organizzazione di eventi sul territorio dedicati alle imprese ad alto potenziale. Illimity si ispira ai modelli dei grandi colossi dell’era digitale per offrire un ampio spettro di servizi bancari, creditizi e a valore aggiunto.

«L’imprenditoria marchigiana ha subìto negli anni scorsi le conseguenze di un modello bancario tradizionale che ha dimostrato, in taluni soggetti, tutta la propria inadeguatezza – ha aggiunto Montecchiani – portando ad una crisi del credito che ha colpito anche molte imprese». Da allora qualcosa è cambiato e, anche attraverso la nascita di iniziative bancarie nuove, stanno nascendo opportunità che vanno valutate e che guardano a target diversi.

«Come Confapi Industria Ancona abbiamo oltre 250 aziende associate piccole, micro, piccole e medie – conclude il Direttore – molte delle quali potrebbero trovare in illimity, con b-ilty, una piattaforma digitale dedicata 100% ai loro bisogni bancari e di credito. Siamo lieti che il dott. Passera e il suo staff abbiano ritenuto che la nostra associazione potesse essere nelle Marche l’interlocutore adatto per parlare al sistema imprenditoriale e lavoreremo nei prossimi mesi per presentarne i servizi anche attraverso occasioni di confronto per i diversi settori».

Carlo Panella di Illimity

Carlo Panella, Head of Direct Banking di Illimity, ha affermato: «La partnership, avviata insieme a Confapi Industria Ancona, ci consentirà di ascoltare e supportare tutte quelle PMI del territorio in cerca di una banca interamente costruita sulle loro esigenze. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia, combinata con le competenze specialistiche dei nostri professionisti, b-ilty si propone come un partner ideale per gli imprenditori che hanno sempre più bisogno di risposte rapide e soluzioni complete e personalizzate. Sostenere la crescita delle PMI, sbloccando il loro potenziale, è la ragion d’essere di illimity e siamo quindi orgogliosi di poter dare il nostro supporto anche alle imprese di questo dinamico territorio e di condividere con loro l’obiettivo di generare un impatto positivo non solo sull’economia locale, ma anche sulla società nel suo insieme».