Banca Generali Private e Inoxa al fianco dell’Ancona Matelica

ANCONA – Due sponsor si aggiungono a fianco della famiglia Ancona Matelica. È stato ufficializzato infatti un accordo di collaborazione con Banca Generali Private Spa di Ancona nella figura dei consulenti finanziari Gabriele Rossi e Lorenzo Gambelli che hanno da subito sposato il progetto.

«Siamo due tifosi dell’Ancona fin da ragazzi – hanno commentato Gabriele e Lorenzo – e, oltre a partecipare in maniera entusiastica sugli spalti per sostenere i colori biancorossi, abbiamo deciso di dare un segnale concreto a supporto del progetto serio ed appassionante promosso dalla nuova società e legato ai giovani del nostro territorio. A prescindere dai risultati del campo, ad oggi di assoluto rilievo, crediamo fermamente nei programmi della nuova gestione societaria e siamo orgogliosi di affiancare il nostro nome a quello dell’Ancona Matelica, fiduciosi che sia l’inizio di un lungo percorso insieme».

Roberto Trombettoni dell’azienda Inoxa

Sinergia anche con Inoxa, leader nella produzione e commercializzazione di accessori per mobili da cucina. «Sono sempre stato appassionato di calcio sin da ragazzino – ha dichiarato Roberto Trombettoni, CEO di Inoxa – e in passato Presidente per alcuni anni di una squadra locale del paese dove risiede la mia azienda. Ho deciso subito di sposare il progetto Ancona Matelica, illustratomi dal direttore generale Roberta Nocelli perché lo reputo serio e molto interessante. Ho avuto modo di conoscere delle persone vere e appassionate del lavoro che svolgono. Spero vivamente di poter contribuire fattivamente nel valorizzare e far crescere sempre di più l’interesse della nostra provincia verso i colori biancorossi».