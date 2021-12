Baltimora vince X Factor 2021: una gioia anconetana

Edoardo Spinsante, artista dorico 20enne, trionfa davanti a gIANMARIA. Pioggia di complimenti per lui, anche dalla sindaca Mancinelli. Marche in vetrina nel programma di Sky

ANCONA – È l’anconetano Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, a trionfare nell’edizione 2021 di X Factor. Il giovane cantautore dorico (roster Hell Raton) ha vinto davanti a gIANMARIA di Emma Marrone (terzi i Bengala Fire di Manuel Agnelli, quarto Fellow di Mika). Applausi scroscianti per l’artista 20enne, che ha disputato una finale da favola e ha messo d’accordo tutti in fase di giudizio e votazione (del pubblico).

Baltimora ha superato alla grande le prime due manche eliminatorie della puntata. E poi ha mandato in visibilio i presenti al Forum di Milano e quelli collegati da casa in tv, nell’ultimo atto, con il suo inedito ‘Altro’. La vittoria nel talent di Sky (che ha lanciato artisti come i Maneskin – per citarne alcuni, ndr -, ospiti internazionali della puntata come anche i Coldplay) proietta Edoardo nel mondo della musica. Ma questo per lui è solo l’inizio.

Le congratulazioni dalla sua città natale, Ancona, sono piovute da ogni angolo. È arrivato perfino un messaggio della sindaca Valeria Mancinelli, che nel pomeriggio aveva invitato gli anconetani a fare il tifo e a sostenerlo: «Complimenti al nostro giovane concittadino! Che bel successo!», ha scritto ieri sera (9 dicembre) su Facebook.

La vittoria di Spinsante è una gioia anconetana. Ma anche per le Marche, che confermano una grande tradizione nel programma, specialmente negli ultimi tre anni: nel 2019 prima Sofia Tornambene, aka Kimono, cantante di Civitanova; nel 2020 secondi i Little Pieces of Marmelade, band di Filottrano; quest’anno Baltimora vince X Factor 2021. Il resto è storia.