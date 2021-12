ANCONA – Dopo il messaggio di congratulazioni del sindaco Valeria Mancinelli, arriva anche quello dell’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Ancona, Paolo Marasca. Il destinatario è sempre lo stesso: Baltimora, il ventenne cantautore dorico che ieri (giovedì 9 dicembre) ha vinto il talent di Sky X Factor.

«Volevo fare i complimenti ad Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, per la vittoria ad X Factor – l’intervento dell’assessore -. Vogliamo anche fargli un grande in bocca al lupo perché si apre una carriera luminosa per questo ragazzo della nostra città».

Non solo, però. Per Marasca è importante anche ringraziarlo «a nome di tutte le ragazze e i ragazzi di Ancona che si stanno impegnando in questi anni nel settore dello spettacolo, della cultura, dell’arte, del cinema, del video. Lo stanno facendo con grande forza e il messaggio di Edoardo è che si può fare! Quindi un messaggio importante per tutta la nostra città». Per l’artista anconetano, in queste ore, sta arrivando una soddisfazione dopo «l’Altro», citando fedelmente il testo del suo singolo d’esordio.