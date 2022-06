Ballottaggi nelle Marche: alle 12 nei 5 comuni l’affluenza non supera il 14,75% 

Si vota in cinque comuni per rinnovare sindaco e consiglio comunale: Jesi, Civitanova Marche, Corridonia, Tolentino e Sant'Elpidio a Mare

ANCONA – Si attesta al 14,75% l‘affluenza alle urne, alle ore 12, nei cinque comuni marchigiani al ballottaggio per rinnovare sindaco e consiglio comunale. È il dato del Ministero dell’Interno.



Nelle Marche si vota a Jesi, Civitanova Marche, Corridonia, Tolentino e Sant’Elpidio a Mare. Rispetto al primo turno, quando alla stessa ora, aveva votato il 15,71% degli aventi diritto, il dato dell’affluenza dei comuni al ballottaggio risulta lievemente più basso.



In provincia di Ancona l’affluenza alle urne nel comune di Jesi si attesta al 15,70%, mentre nel fermano, a Sant’Elpidio a Mare, è andato a votare il 14,37% degli aventi diritto. In provincia di Macerata, a Civitanova Marche, l’affluenza alle urne alle 12 non supera il 12,85%, a Corridonia il 12,26% e a Tolentino il 19,10%.

Si vota fino alle 23. Poi subito dopo lo spoglio.