Sorpresa, c’è Babbo Natale a Sappanico: Santa Claus e le acrobazie in bicicletta ad Ancona – FOTO

ANCONA – Sappanico in festa, Babbo Natale arriva nelle frazioni. A nove giorni dal Natale, Santa Claus ha fatto capolino nella periferia di Ancona. L’iniziativa di oggi (16 dicembre) è stata portata avanti dal presidente dell’associazione anti degrado, Fabio Mecarelli.

I bambini, alla vista di quel grosso omone rosso, hanno esibito sorrisoni e abbracci. Alcuni di loro, sotto l’albero di Natale, l’hanno incontrato regalandogli un disegno e chiedendogli una foto ricordo. Babbo Natale ha ringraziato con il suo ˊOh, Oh, Ohˊ e la campanella tintinnante fra le mani.

In bicicletta, ha girato per tutto il paese sfidando il freddo, senza però passare dai camini. Sulle due ruote, l’anziano signore della Lapponia ha fatto acrobazie tra le auto in festa, Caroselli con i clacson anche da parte degli scooteristi che se lo sono ritrovato davanti.

Soddisfatto Fabio Mecarelli. Che, da dietro la barba bianca, sottolinea: «È stato un obiettivo raggiunto dell’associazione anti-degrado che ancora una volta è riuscita a fare gruppo tra i cittadini della frazione di Sappanico, con ampia partecipazione da parte dei bambini».

«Al di là della lotta al degrado, noi dell’associazione cerchiamo di dare quei valori di aggregazione che specialmente nei territori così ristretti come le frazioni andrebbero un po’ ripresi. Quando facciamo questi eventi e partecipano così tante persone per noi è una soddisfazione. Vedere il paese unito che festeggia insieme per un piccolo evento significa molto – fa lui – Riusciamo a fare gruppo e a riunire insieme tutti gli abitanti, che magari durante l’anno vuoi per un motivo vuoi per un altro non si riescono ad incontrare».

«E non è cosa da poco, perché ormai pure nelle frazioni, presi da mille impegni quotidiani, ci si vede e ci si incontra sempre di meno. Con iniziative come queste c’è di nuovo quell’aggregazione». D’altronde, è la magia del Natale. E chissà che Babbo Natale non torni di nuovo per portare ai più piccoli i doni che gli hanno chiesto oggi.