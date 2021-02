Azzannato da un grosso cane, denunciata la badante che lo aveva fatto uscire

ANCONA – Doveva solo portarlo fuori facendo le veci del proprietario che solo e malato non poteva occuparsi del cane, un mastino tibetano di grande taglia. Ma mai una badante russa, 63enne, pensava di ritrovarsi denunciata per lesioni personali. Il grosso cane infatti ha aggredito un 50enne che passeggiava al parco dei Gabbiani, a Torrette. L’uomo era con il suo cagnolino quando si è trovato davanti il molosso. Il mastino è sfuggito al controllo della badante e si è avventato sul quadrupede. Il proprietario è intervenuto per separarli ma il molosso gli sarebbe saltato addosso facendolo cadere più volte. Poi lo ha azzannato. Il 50enne è finito in pronto soccorso: 5 giorni di prognosi saliti poi a 36. Dopo le cure ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Collemarino. Il fatto è successo ad agosto ma i militari hanno dovuto rintracciare testimoni, contattare il servizio veterinario e dare un nome a quel cane. Poi è stato rintracciato il proprietario che ha spiegato loro che era stata la badante a portarlo fuori quel giorno. Sua la responsabilità quindi la notifica della denuncia per lesioni.