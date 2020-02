Professionisti in rete per fare business: a Falconara debutta Bni Polo Positivo

Si tratta di una organizzazione di "marketing referenziale", con oltre 270.000 membri, di cui più di 10.000 in Italia. Nelle Marche i partecipanti si sono scambiati affari per più di 4 milioni di euro solo nel 2019

FALCONARA – Imprese e professionisti fanno squadra per fare più affari. Anche a Falconara si inaugura il Capitolo Bni Polo Positivo. L’appuntamento è al Touring Hotel di Falconara Marittima (via degli Spagnoli, 18) il 21 febbraio alle ore 7.30 del mattino.

Bni è la più grande organizzazione al mondo di Marketing Referenziale, con oltre 270.000 membri, di cui più di 10.000 in Italia, capace di generare affari per oltre 16 miliardi di dollari nel solo 2019 in tutto il mondo.

Il capitolo di Falconara si aggiunge agli altri capitoli delle Marche, dove nel 2019 i membri si sono scambiati affari per più di 4 milioni di euro.

“Il successo è assicurato – dice il presidente di Polo Positivo, Francesco Cinotti di 3Tech srl. Lo storico dei Capitoli che già lavorano da tempo nelle varie città d’Italia, assicura che una squadra di imprenditori e di professionisti possa arrivare molto lontano grazie alle relazioni e alla reciproca conoscenza. Le Marche si adattano molto bene a questo modello, la nostra regione è infatti costituita da piccole e medie imprese, che all’interno di un gruppo lavora secondo un metodo di relazioni strutturate che possono svilupparne il potenziale».

I membri di Bni Polo Positivo

Nello scorso anno Bni in Italia ha prodotto oltre 300 milioni di euro di fatturato di nuovi affari per gli oltre 10.000 membri, che lavorano divisi in Capitoli. Il metodo ha preso piede nel mondo grazie a Ivan Misner, un imprenditore statunitense che avviò l’organizzazione nella metà degli anni Ottanta, ora diffusa in oltre 74 nazioni.

Per essere accettati come nuovi membri occorre sottoscrivere un codice etico ed è obbligatorio partecipare alle riunioni settimanali. Durante gli incontri i membri si scambiano le referenze frutto dell’impegno reciproco dei partecipanti: il principale Core Value di Bni è il “Givers Gain” che potremmo tradurre in “Chi semina, raccoglie”.

«Si tratta di un vero e proprio metodo di lavoro che funziona – dice Andrea Rosenthal Manetti, assistant director di Polo Positivo e membro a sua volta del Capitolo di Senigallia. Il motto di Bni è “Cambiamo il modo di fare affari nel mondo®”: dopo averlo sperimentato ho deciso di contribuirne alla diffusione. Ma non sono il solo, nelle Marche infatti sono in costituzione diversi nuovi Capitoli Bni».

La nuova squadra di Falconara: