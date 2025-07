ANCONA – Due anni di crescita per costruire il futuro della sanità marchigiana. È questo il messaggio che emerge dalle parole di Armando Marco Gozzini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, che stamattina 9 luglio ha presentato un resoconto dettagliato delle attività svolte dal 2023 alla prima parte del 2025 – periodo che coincide con il suo mandato iniziato nel febbraio 2023. La panoramica tocca molteplici fronti: dal rafforzamento dell’organico alle innovazioni digitali, dai bandi di selezione ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza trascurare le novità come l’acquisizione del secondo sistema robotico Da Vinci e i lavori per la sede amministrativa. «È una rendicontazione di quanto fatto sin qui dalla data della mia nomina, con uno sguardo sul 2025 – ha affermato il direttore generale Gozzini –. Un resoconto che rispecchia la volontà di mostrare alla cittadinanza e a chi ci osserva, in maniera trasparente, i risultati ottenuti. Senza la mia squadra, i collaboratori e tutto il personale in servizio nella nostra azienda certi risultati non sarebbero stati possibili. La differenza, come nel nostro caso, la fanno le persone, le competenze e l’implementazione delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale. Chi viene a lavorare qui lo fa perché è motivato».

I dati sui contratti a tempo indeterminato testimoniano la strategia di consolidamento del personale nell’azienda: sono 130 i nuovi ingressi stabili nell’organico aziendale – riferisce Gozzini – risultato delle quaranta selezioni pubbliche condotte, con focus particolare sui ruoli dirigenziali di settori nevralgici quali chirurgia vascolare, medicina d’urgenza e cardiochirurgia. Sul versante dell’innovazione digitale, il direttore ha ribadito l’articolazione per macro-aree degli obiettivi Pnrr, evidenziando l’importanza cruciale della componente informatica e tecnologica. Tra i traguardi raggiunti figurano l’implementazione di PagoPa e dell’app Io, strumenti fondamentali per l’interazione con l’amministrazione pubblica. L’avanguardia tecnologica e l’intelligenza artificiale si sviluppano in diversi ambiti operativi, compreso quello della robotica chirurgica. Gozzini ha infatti comunicato l’acquisizione di un secondo robot Da Vinci, potenziando così le capacità dell’azienda nel campo della chirurgia mininvasiva.

Guardando alle prospettive future, il direttore ha anticipato che entro dicembre dovrebbe essere visibile la struttura portante del nuovo edificio direzionale, destinato a accogliere tutto il personale amministrativo. Sul fronte dei cantieri, Gozzini ha evidenziato come nel triennio 2023-2025 siano state gestite 8.851 procedure contrattuali coinvolgendo 561 soggetti economici. Gli appalti principali spaziano dalla citata palazzina direzionale al cantiere Corelab per i nuovi laboratori, dal centro per la procreazione medicalmente assistita alle due sale ibride di ultima generazione. A questi si aggiungono i lavori per ottanta posti letto distribuiti tra Torrette e Salesi, l’ammodernamento dei servizi di ristorazione dell’ospedale di Torrette, gli interventi per la Medicina dello Sport e ulteriori progetti, per un valore complessivo che sfiora i 37 milioni di euro.

L’azienda ha inoltre completato l’iter per l’atto aziendale in attuazione della riforma sanitaria regionale, dimostrando capacità di adattamento alle nuove normative. L’investimento in tecnologie biomediche rappresenta un punto di forza dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: nel periodo 2023-2025 sono state acquisite oltre 2.500 apparecchiature per un valore superiore ai 25 milioni di euro. Tra questi spiccano nuove Tac, risonanze magnetiche, acceleratori lineari e mammografi, che migliorano significativamente la capacità diagnostica e terapeutica dell’ospedale. L’ammodernamento ha riguardato anche le infrastrutture, con lavori di adeguamento sismico e la realizzazione di nuove aree specialistiche.