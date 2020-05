Ancona, autovettura e saturimetri in dono alla Croce Gialla

ANCONA – Inizio di settimana all’insegna della solidarietà per la Croce Gialla di Ancona che nel giro di 24 ore ha ricevuto in donazione una autovettura, che sarà utilizzata come mezzo di rappresentanza e non solo, e dei saturimetri, strumenti utilissimi in questa emergenza coronavirus

La vettura è una Wolkswagen Golf; è stata donata da Giancarlo Badaloni della Carrozzeria Mazzalupi Pasquini che già in passato aveva donato alla Croce Gialla di Ancona una Fiat Bravo, che per anni ha fatto parte dei mezzi dell’associazione.

I saturimetri sono invece stati donati dalla Farmagroup e consegnati personalmente da Mattia Mordenti presso la sede in via Ragusa. Questi dispositivi vengono utilizzati dai vari equipaggi per stabilire la percentuale di ossigeno nel sangue.

Nel fine settimana precedente la Tipografia Flaminia aveva donato, sempre ai volontari della Croce Gialla di Ancona, dei dispositivi di protezione individuali.