Autorità Portuale, Mancinelli: «Il presidente Giampieri ha lavorato bene, continuare su questa strada»

ANCONA – «La qualità della governance di un porto si misura su terreni molto laici: quanto sia capace di produrre risultati, per l’economia dello stesso porto e del territorio, e quanta visione abbia nel relazionarsi con le istituzioni e le comunità su cui insiste. Ebbene su questo terreno la guida degli ultimi anni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è stata più che positiva». Ne è convinta il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, favorevole al Giampieri-bis.

Già nei giorni scorsi, a proposito dell’ipotesi di un cambio della guardia alla guida dell’Autorità Portuale, anche il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, aveva dichiarato di essere favorevole a una «continuità di governance nell’interesse dei territori». Ora anche il primo cittadino di Ancona spiega perché è importante una continuità d’azione.

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli

«La guida degli ultimi anni dell’Adsp ha raggiunto alcuni risultati tangibili. Innanzitutto – spiega il Sindaco – ha ottimamente gestito l’ingresso di nuovi porti di Marche e Abruzzo nel sistema portuale di Ancona, ha attivato una banchina container su cui oggi si muovono decine di migliaia di merci, sta portando a compimento la riqualificazione di altre banchine destinate alle merci, ha posto le basi per trovare nuovi spazi di sviluppo per i traghetti e la logistica, ha rilocalizzato le movimentazioni di mezzi pesanti allo scalo Marotti, ha supportato lo sviluppo della cantieristica, oggi forse il più grande bacino di lavoro delle Marche, ha messo in campo tanti progetti di sviluppo che vanno portati a termine».

«Ha inoltre attivato un rapporto costruttivo con il territorio, con il nostro per primo. Abbiamo affrontato le questioni ambientali, – continua la Mancinelli – quelle della mobilità, lo sviluppo economico coniugato con la vivibilità, di cui è espressione massima il porto antico. Le associazioni degli spedizioneri e degli agenti marittimi, le parti sociali, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio sono state esplicite: apprezzano il lavoro svolto in questi anni dall’attuale presidente Rodolfo Giampieri, sono consapevoli di un programma in corso con progetti che vanno completati, avvertono della difficoltà del momento che impone continuità e compattezza per superare la crisi».



«Come sindaco – prosegue Valeria Mancinelli- non posso che stare dalla loro parte. Su quel terreno vanno fatte le scelte relative alla guida dell’Autorità di sistema portuale. È insensato invece pensare che quello possa essere il terreno delle spartizioni partitiche, dei manuali Cencelli, o peggio ancora della colonizzazione delle Marche da parte del potere centrale. Questa Authority ha fatto e fatto bene per i nostri territori. E su questa strada deve continuare».

LEGGI ANCHE: Autorità portuale, cambio della guardia? La Camera di Commercio Marche non ci sta