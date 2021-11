Ospedale di Torrette, automedica in sirena rallentata dalle auto: «Togliete i birilli dalla carreggiata»

Automedica in sirena intrappolata. L'assessore al Comune dorico Foresi: «Accostarsi al guard rail». Ma la corsia è troppo piccola per consentire il sorpasso

ANCONA – Ospedale di Torrette, auto e lavori rallentano le ambulanze in sirena. Critiche degli automobilisti sulla corsia unica per l’uscita. È successo giovedì (4 novembre), attorno alle 13, ma purtroppo, stando a quanto riferiscono alcuni utenti del polo ospedaliero regionale, la situazione è pressoché la stessa da quando sono iniziati i lavori.

Difatti, dall’ospedale regionale – che da diversi mesi fa i conti con i cantieri – si esce solo da sopra e non più da sotto, verso la rotatoria, per intenderci. In particolare, sia gli utenti dell’ospedale sia (talvolta) le ambulanze escono da un’unica corsia, che è quella che inizia dopo aver superato la rotonda dell’obitorio, in via Conca.

Un tempo, quella parte della carreggiata, sulla destra di via Conca, in direzione Ancona, era riservata ai mezzi di soccorso, visto che via Conca – tra l’altro – è sempre molto trafficata. Testimonianza ne è il fatto che la segnaletica orizzontale è gialla. Invece, da quando sono iniziati i lavori, sulla corsia gialla sono costrette a passarci pure le vetture private, che inevitabilmente devono uscire da quella direzione.

La scritta “Riservato” nella corsia che prima era di emergenza. Ora, invece, si esce solo passando da lì (foto di giovedì 4 novembre, ore 13)

Tornando sui fatti di giovedì, un video, con delle foto, mostra come un’automedica in emergenza, quindi con sirena e lampeggianti accesi, non riesca a transitare celermente sulla corsia, perché preceduta da un suv bianco della Nissan, che si sarebbe poi dovuto fermare al semaforo di via Conca. Il guidatore del suv ha tentato in tutti i modi di accostare per lasciare spazio al mezzo di soccorso, ma i birilli fissi posizionati a terra, sul lato della corsia di uscita, rendevano impossibile il cambio di carreggiata.

Di conseguenza, perciò, ambulanze e automediche devono fare i conti col traffico e in caso di emergenza potrebbero – chissà – perdere minuti preziosi. «L’ambulanza ha sempre la precedenza – sottolinea Stefano Foresi, assessore alle manutenzioni e alla sicurezza del Comune di Ancona. Pertanto, gli automobilisti devono accostarsi al guard rail e farla passare». Sì, peccato però che la corsia sia troppo stretta e se persino un’automedica – di modeste dimensioni – non riesce a superare un’auto, figurarsi un’ambulanza, che è ben più grossa.

Si chiedono gli automobilisti: «Almeno fino al termine dei lavori, non sarebbe meglio rimuovere quei birilli da terra, in via Conca, per far sì che noi, privati cittadini, possiamo agevolmente cambiare carreggiata in caso di passaggio di un’ambulanza?».