Ancona: auto si ribalta, anziano rimane incastrato

È successo poco prima delle 19 in via Raffaello Sanzio. I pompieri hanno aiutato il conducente ad uscire dal veicolo

ANCONA – A vedere l’auto così ribaltata sembra impossibile che il conducente ce l’abbia fatta. Eppure chi era in coda lo ha visto urtare prima una vettura parcheggiata e poi rotolarsi con la propria automobile fino a finire su un fianco per uscire con le sue gambe indenne come se nulla fosse.

L’incidente è successo ad Ancona in via Raffaello Sanzio, oggi, poco prima delle 19. La vettura procedeva in salita e arrivata all’altezza del civico 91 ha perso aderenza sulla strada ed è andata contro un veicolo parcheggiato per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato l’anziano, di circa 70 anni, ad uscire. L’uomo era in piedi sulle sue gambe quando è stato preso in consegna dal 118 per le cure del caso. La via è stata chiusa al traffico.