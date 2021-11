Ancona, l’auto sbanda e travolge una pensilina del bus: paura in via Maggini

Il fatto è accaduto nella notte. Protagonista una 37enne che ha perso il controllo del mezzo, provocando l'incidente. In ospedale per accertamenti

ANCONA – Stava viaggiando in via Maggini quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto, impattando prima su una serie di paletti posizionati a margine della carreggiata e su un quadro elettrico, poi su una pensilina dell’autobus finendo per danneggiarla. Donna soccorsa dalla Croce Gialla di Ancona e dalla Polizia stradale: in ospedale con un codice di media gravità.

È quanto accaduto attorno a mezzanotte e mezzo scorsa, all’altezza della clinica Villa Igea. La 37enne si stava muovendo a bordo della sua Fiat 500, in direzione Pinocchio, quando non è riuscita a mantenere in assetto la propria vettura ed ha sbandato. La macchina, come impazzita, ha travolto gli ostacoli che si è trovata sulla sua corsa e da ultimo la fermata dei mezzi pubblici, piegatasi nella porzione di vetro e lamiere dopo il violento impatto con la vettura.

Altra immagine dell’incidente in via Maggini

Il personale del 118 intervenuto sul posto ha portato tempestivo aiuto alla donna, che è apparsa in stato confusionale. Per lei, quindi, sono stati necessari ulteriori approfondimenti all’ospedale regionale di Torrette. Sull’esatta dinamica dell’incidente in via Maggini indagano gli uomini della Polizia stradale.