Ancona, l’auto contro il guardrail sull’asse nord-sud. Il conducente: «Mi sono distratto». Multato

ANCONA – Finisce contro il guardrail sull’asse nord-sud: la polizia lo ferma e gli stacca un verbale. È accaduto nella notte a cavallo tra il 15 e il 16 gennaio. Era buio pesto quando i pochi automobilisti di passaggio sulla Bretella hanno notato del pietrisco sull’asfalto.

Le auto infatti, in alcuni punti, slittavano perdendo aderenza a causa di qualcosa di analogo a del breccino. Immediata la segnalazione al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. La sala operativa ha allertato all’istante il 113. Le volanti della questura hanno battuto palmo a palmo l’asse e ad un certo punto hanno notato evidenti segni d’incidente a terra.

La polizia in strada (repertorio)

Poco distante, un’auto ferma sul margine della carreggiata, con le quattro frecce e dei segni d’impatto. I classici sfregi sulla carrozzeria dovuti a una strisciata. Gli agenti, lampeggianti accesi, sono scesi e hanno raggiunto il conducente, che si trova ancora nell’abitacolo.

A bordo, un italiano di circa 40 anni: «Mi sono distratto e ho perso il controllo della macchina». Il mezzo, che era ormai in panne, non ripartiva più. I poliziotti gli hanno dato il buongiorno staccandogli una multa ai sensi dell’articolo 141 del Codice della strada, per non aver saputo assicurare – recita la norma – il controllo del veicolo.