Auto a gpl prende fuoco, pericolo esplosione ad Ancona

ANCONA – Si è incendiata, all’improvviso, mentre era in transito in via Giordano Bruno, all’incrocio con piazza Ugo Bassi, a pochi metri dal capolinea degli autobus. Paura ieri pomeriggio al Piano dove una vettura di piccola cilindrata ha preso fuoco con il conducente ancora a bordo che è riuscito a mettersi in salvo. Il veicolo era alimentato a gpl e mentre bruciava, con le fiamme alte due metri, si sentivano scoppi continui. L’automobile ha rischiato di esplodere. Fermata vicino al bar Centrale ha attirato molti passanti e residenti che riprendevano la scena con il cellulare invece di allontanarsi da un imminente pericolo. La vettura è andata a fuoco attorno alle 17, in pieno pomeriggio con il traffico sostenuto a quell’ora. Diversi i veicoli che sono passati vicino. L’arrivo dei vigili del fuoco ha riportato la situazione in sicurezza. Con gli idranti l’incendio è stato spento in pochi minuti lasciando solo lo scheletro del mezzo. Nessun ferito ma auto da buttare via.