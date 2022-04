Autismo, Angsa Marche avvia lo sportello gratuito di ascolto e sostegno psicologico per famiglie e insegnanti

L’Angsa Marche (Associazione Nazionale Genitori Persone Autistiche) mette a disposizione uno sportello di ascolto gratuito ad Agugliano, con l’obiettivo di dare un primo ascolto attivo e sostegno a chi è in difficoltà e si trova ad affrontare lo tsunami di una vita con l’autismo.

Chi ha una persona con disabilità in famiglia, da accudire quotidianamente in convivenza, sa bene quanto possa essere difficile ogni giorno superare le sfide che tale condizione pone, mettendo a dura prova l’equilibrio psicofisico. Spesso il tempo dedicato all’assistenza del familiare con disabilità diventa l’unica occupazione e preoccupazione: si vive in una sorta di bolla, spesso isolati ed esclusi dalla normale vita sociale, impegnando le proprie risorse 24 ore su 24. A volte si avverte una profonda solitudine, altre ci si sente inadeguati, altre ancora frustrati, in colpa, abbandonati da istituzioni e servizi, arrabbiati. Il caregiver familiare cura il proprio caro, ma chi si prende cura del caregiver familiare e dei suoi problemi.

Muove da queste considerazioni il nuovo progetto dell’Angsa Marche, impegnata da sempre in programmi e iniziative a sostegno della salute e del benessere della persona autistica e della sua famiglia. In particolare, l’iniziativa nasce dalla diretta esperienza di quello che i caregiver familiari affrontano, e di quanto sia importante conoscere le modalità per confrontarsi psicologicamente con situazioni tanto complesse ed emotivamente destabilizzanti per tutti i componenti del nucleo familiare.

«Mettiamo a disposizione uno spazio accogliente e flessibile dedicato a genitori o caregivers, a insegnanti, familiari o alla persona autistica stessa, dove si possano esprimere le proprie preoccupazioni e i propri vissuti in assoluta privacy, con l’obiettivo di promuovere il benessere emotivo e relazionale per mezzo di colloqui e consulenze con un counselor, un professionista della relazione di aiuto», fa sapere l’Angsa.

Sarà possibile richiedere colloqui telefonici, concordare incontri individuali on line o in presenza, nei quali si utilizzerà la metodologia del counseling, che non ha finalità psicoterapeutica. La dott.ssa Donatella Pompei, Counselor (diplomata ASPIC) di profonda esperienza, sarà a disposizione per informazioni, per cercare di rispondere a dubbi e domande, per fornire sostegno emotivo e un ascolto empatico e non giudicante. Per informazioni e appuntamenti: Tel. 3347111845, e-mail. dpompei422@gmail.com, accordi telefonici dal lunedì al venerdì ore 18-19, mercoledì ore 10-11.