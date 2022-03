Authority, dal Senato ok alla nomina di Vincenzo Garofalo

ANCONA – Ok dalla Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato alla nomina dell’ingegner Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale. Il via libera oggi – 1° marzo. A darne notizia è il senatore del Movimento 5 Stelle Mauro Coltorti presidente della Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato e i senatori del MoVimento 5 Stelle in Commissione, Giorgio Fede, Giulia Lupo, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo e Andrea Cioffi

Alla guida dell’Authority attualmente c’è il commissario straordinario Giovanni Pettorino. L’iter prevede il passaggio alla Camera già la prossima settimana per l’audizione e poi l’eventuale nomina nella settimana successiva.

Garofalo, 63 anni e una laurea in Ingegneria meccanica, è stato deputato alla Camera tra il 2014 e il 2018 e presidente dell’Autorità portuale di Messina (2003 – 2007). Politicamente ha militato in partiti di area centrodestra. Dal 2017 è in Alternativa Popolare, mentre in precedenza ha militato nel Popolo delle Libertà e in Forza Italia. In passato è stato membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e ha fatto parte dello staff dell’ex ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi.

Mauro Coltorti, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato

«È una nomina, che dovrà ora essere ratificata a breve dal Ministro Giovannini, lungamente attesa dal territorio – dichiara il senatore Mauro Coltorti -. I porti, ed in particolare quello di Ancona, costituiscono un volano fondamentale per l’economia dell’entroterra. A parte le merci ed i passeggeri ci sono anche i settori crocieristico, turistico e cantieristico che necessitano di una implementazione. E da queste azioni e dalla realizzazione del piano regolatore portuale dipenderà lo sviluppo della città, del suo entroterra e dell’aumento dei livelli occupazionali di cui la Marche, come tutto il paese hanno urgente bisogno».

«Abbiamo votato la proposta di nomina dell’ingegner Francesco Di Sarcina a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e dell’ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale – dichiarano in una nota stampa i parlamentari del M5s -. Si tratta di due nomine che metteranno fine alla lunga stagione dei commissariamenti per una piena operatività di due importanti autorità portuali della penisola».