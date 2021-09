ANCONA – «Non c’è patrimonio più importante della sicurezza delle persone». Con queste parole l’ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale, ha illustrato ieri il nuovo software per simulatore navale, presentato all’Istituto di istruzione superiore “Volterra-Elia” di Ancona, nell’ambito degli “Italian port days 2021”, organizzati dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale con il coordinamento di Assoporti. Presente anche l’assessore con delega Porto del Comune di Ancona, Ida Simonella.

Il simulatore, utilizzato dagli studenti del corso di studio in Trasporti e Logistica, oltre che dai porti di Ancona, Pesaro e Ortona, per studiare le possibilità di nuovi approdi in banchina, consente, come ha precisato il commissario Pettorino, di vedere «ciò che può avvenire in mare, con determinate unità navali, in determinate condizioni» così da «aumentare il grado di sicurezza in mare e la tutela della salvaguardia della vita umana».

Da sinistra Simonella, Pettorino e Fiordelmondo

Si tratta dell’aggiornamento della cartografia del software del simulatore acquistato nel 2013, che consentirà da un lato agli studenti di «migliorare la propria formazione» e dall’altro di incrementare la sicurezza dei lavoratori in mare. L’Autorità di sistema portuale ha stanziato più di 47 mila euro per la modernizzazione dello strumento, finanziato dal programma di cooperazione europea Italia-Croazia, progetto Intesa, che ha l’obiettivo d’incrementare l’accessibilità ai principali porti adriatici tramite l’adozione di sistemi informatici per scambio di dati in tempo reale e strumenti di ausilio alla navigazione, che puntano anche a migliorare l’efficienza del trasporto marittimo, delle procedure nei traffici intra-Adriatici e la sicurezza della navigazione.

«Sono orgoglioso di tenere a battesimo l’aggiornamento di questo strumento tecnologico» ha aggiunto Pettorino, ricordando che «l‘esperienza di collaborazione tra Istituto nautico, Autorità portuale, Capitaneria di porto di Ancona e piloti risale all’accordo firmato nel 2016 per la prima modernizzazione del simulatore» resa necessaria per verificare la fattibilità dell’ormeggio della nave da crociera Msc Sinfonia alla banchina 15 del porto di Ancona.

Maria Rita Fiordelmondo, dirigente scolastica dell‘Istituto “Volterra-Elia”, ha evidenziato che «grazie alla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, gli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica hanno la possibilità di utilizzare il simulatore navale, uno strumento indispensabile per la realizzazione del profilo professionale dei futuri addetti al trasporto marittimo. Studiando le innumerevoli variabili che si possono avverare nel corso della navigazione, specie nel momento di maggiore criticità dell’entrata e dell’ormeggio in porto, gli allievi possono verificare la propria competenza e la capacità di operare nel lavoro di squadra necessario alla conduzione di una nave. Un’opportunità di crescita nella direzione del proprio futuro».