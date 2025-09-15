Ancona, Viva Servizi incontra i candidati alla presidenza della Regione Marche

ANCONA – Viva Servizi Spa, che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha realizzato un Documento Informativo e Programmatorio con una fotografia sintetica della situazione dello stato del servizio idrico integrato nel territorio, delle progettualità in corso, degli investimenti necessari per il prossimo futuro sul territorio per proseguire la lotta alla dispersione della preziosa risorsa, per sostenere la Blueconomy regionale contribuendo a mantenere il nostro mare pulito e per un servizio ai 400mila cittadini sempre più efficiente.
L’illustrazione avverrà nel corso di un’assemblea straordinaria di Viva Servizi alla presenza dei sindaci dei Comuni soci alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i candidati alla presidenza della giunta regionale.
L’evento, aperto alla partecipazione anche dei candidati al consiglio regionale oltre che ai giornalisti, si terrà giovedì 18 settembre dalle ore 9.30 nell’Auditorium di Viva Servizi Spa, via del Commercio, 29 Ancona.
Il programma prevede i saluti introduttivi di Andrea Dotti, presidente Viva Servizi Spa, e l’illustrazione del Documento Informativo e Programmatorio a cura di Moreno Clementi, direttore generale Viva Servizi Spa. Seguirà quindi uno spazio a disposizione per gli interventi dei candidati alla presidenza della Regione Marche
Il Documento Informativo e Programmatorio sarà in distribuzione per tutti i presenti.