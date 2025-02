Il ministro Valditara ad Ancona: «Nelle Marche investimenti per 650 milioni»

ANCONA – Nelle Marche «investiamo 650 milioni di euro, quasi mezzo miliardo nell’edilizia scolastica» e 10 milioni con «un’innovazione molto significativa» contro la dispersione scolastica, attraverso il programma Agenda Nord. Lo ha detto ai cronisti il ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, parlando a margine dell’incontro al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona con gli studenti, il personale docente e scolastico.

Il ministro ha sottolineato di aver esteso Agenda Sud anche al Centro-Nord del Paese per contrastare la dispersione scolastica presente anche in queste aree, con «progetti che riguardano tutte le scuole elementari e alcune scuole superiori delle Marche».

Valditara ha rimarcato anche gli investimenti sul Piano Estate e per gli istituti tecnici e professionali, parlando di «una scuola in forte evoluzione, che si sta modernizzando sempre di più». Ad Ancona, nello storico Liceo Scientifico, il ministro ha detto di aver trovato «un grande entusiasmo e tantissime ragazze e ragazzi incuriositi e appassionati. Ho risposto anche a diverse domande – ha aggiunto -, anche molto profonde che testimoniano come questi giovani vivano intensamente la scuola e anche le politiche che li riguardano direttamente».

Rispondendo ai cronisti relativamente al suicidio di uno studente 15enne avvenuto nell’ottobre dell’anno scorso, Valditara ha affermato: «Ho chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale di tenermi costantemente informato sul caso di Senigallia, perché mi ha colpito. Questa vicenda non può essere abbandonata perché dobbiamo dare delle risposte che vanno al di là del caso concreto e il mio impegno contro ogni forma di bullismo parte anche da tanti casi come questo». Il ministro ha fatto riferimento al «ragazzo con i pantaloni rosa», il giovane Andrea Spezzacatena suicida nel 2012 a seguito di bullismo, e anche alle «tante situazioni emerse, ciascuna diversa, dove non dobbiamo darla vinta alla prepotenza e alla violenza, ma affermare la cultura del rispetto».

Sentito sulla vicenda relativa alle difficoltà a far partire per la gita scolastica in montagna due giovani studenti con disabilità dell’istituto comprensivo di Senigallia Centro-Fagnani, come riportato dalle cronache locali, il ministro ha spiegato: «stiamo investendo risorse, anche nell’ultima legge di Bilancio, per assumere sempre più docenti di sostegno e soprattutto per specializzarli. Abbiamo investito anche delle risorse per incrementare la possibilità e le opportunità di viaggi di studio e abbiamo dato una risposta anche alle osservazioni dell’ANAC» perché «altrimenti con le nuove direttive sarebbe stato più difficile per le scuole riuscire a gestire i viaggi di studio. mettiamo insieme tutte queste iniziative e credo che avremo sempre più un futuro di inclusione».

Durante l’incontro al Liceo il Ministro ha risposto anche alle domande degli studenti del Liceo Galilei e dell’Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa. Due studenti in particolare hanno chiesto: «Noi studenti siamo valutati dai nostri insegnanti e riceviamo voti diversi a seconda dei nostri risultati, perché gli insegnanti non sono valutati?». Il Ministro ha ricordato: «Abbiamo varato per la prima volta dopo venticinque anni dall’istituzione della figura del dirigente scolastico, la valutazione dei presidi – ha detto – una parte della retribuzione sarà legata ai risultati raggiunti». Per quanto riguarda i docenti ha detto «credo molto nella formazione, non ho ritenuto particolarmente efficace la riforma pensata dal precedente governo del cosiddetto docente incentivato, perché andava a premiare una quantità minima». Secondo Valditara «molto meglio la figura del docente tutor, del docente orientatore», figure che «presuppongono una particolare preparazione» e ruoli di maggiore responsabilità «che vanno a beneficio di tutti gli studenti».

Fuori dal liceo anconetano è andata in scena la protesta delle associazioni studentesche universitarie e delle scuole medie Gulliver, Udu Ancona, Rete degli Studenti Medi Marche e Metropolis. Angela Verdecchia, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Medi Marche, ha parlato delle rivendicazioni del mondo studentesco: «Speriamo che il ministro riesca a sentire in qualche maniera le nostre rivendicazioni contro i tagli all’istruzione pubblica per una scuola accessibile a tutte e tutti, per una riforma che realmente sia utile a migliorare i programmi scolastici e soprattutto per investire in edilizia scolastica e in riforme che riescano a rendere la scuola un ambiente migliore».

In merito ad alcune delle novità di cui ha parlato il ministro, fra le quali l’introduzione dello studio del latino, della Bibbia, e il 4+2, Verdecchia ha spiegato: «Crediamo che il futuro sia ben altro e soprattutto un incentivo a studiare per gli studenti, cosa che non si può dire dell’attuale riforma degli ITS».