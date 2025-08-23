Turismo nelle Marche, agosto positivo per hotel e spiagge: continuano le prenotazioni

Mentre sulle strade italiane è iniziato il controesodo per le vacanze, nelle Marche continuano ad arrivare prenotazioni nelle strutture alberghiere. «La settimana di Ferragosto è andata molto bene – spiega Luca Giustozzi, presidente regionale Federalberghi, l’associazione aderente a Confcommercio -, anche questa settimana si è lavorato bene nonostante il maltempo abbia un po’ rallentato».

Le condizioni meteo influenzano come sempre le partenze dell’ultimo minuto. «L’impressione – prosegue il presidente degli albergatori marchigiani – è che molti abbiamo approfittato dei ponti di primavera, tra aprile e giugno, anticipando le vacanze, mentre altri abbiano scelto di spostarsi in momenti meno caotici come fine agosto e inizio di settembre».

Giustozzi aggiunge «continuiamo a ricevere richieste e prenotazioni, c’è un parecchio movimento turistico ancora, sia di italiani che di stranieri». Per quanto riguarda le provenienze, di chi decide di trascorrere le vacanze nelle Marche, gli stranieri arrivano soprattutto da «Germania, Svizzera, ci sono anche cinesi, alcuni russi che non vedevamo ormai da qualche anno, alcuni americani e rumeni – dice -. Gli italiani invece vengono dalla Puglia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Lazio, dall’Umbria».

«Un po’ di flessione questa estate forse c’è stata – prosegue – sia perché alcuni hanno fatto le vacanze durante i ponti primaverili, esaurendo il budget, ma anche per le continue notizie di guerra che creano incertezza e il timore di una nuova ondata di aumenti delle utenze, spingendo le famiglie in via prudenziale a non spendere».

Luca Giustozzi, presidente Federalberghi MarcheConfcommercio Romano Momtagnoli, presidente regionale Sib Confcommercio

Sulle spiagge dopo un luglio sottotono nei giorni infrasettimanali «agosto è andato bene», spiega Romano Montagnoli, presidente regionale del Sib, Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio. «Questa settimana le allerte meteo hanno un po’ rallentato il lavoro – dice – ma speriamo che il tempo si riprenda così da poter lavorare bene anche a settembre».

Le piogge tra metà e fine agosto, spiega l’operatore balneare, «fortunatamente non bloccano il lavoro, come invece accadrebbe con il brutto tempo nella prima settimana di settembre. A fine stagione tireremo le somme, ma intanto abbiamo fatto un bell’agosto, almeno finora, con spiagge piene anche durante la settimana. A luglio invece avevamo avuto una flessione nell’infrasettimanale. Per settembre – conclude – le prospettive sono buone se il tempo tiene».