Trasporto pubblico urbano a Osimo, in Consiglio comunale si vota il “cambio”

OSIMO – Scade oggi 29 febbraio il naturale affidamento alla Tribuzio, che acquistò ad aprile 2022 la Tpl Osimo trasformandola poi in Tribuzio Marche per la gestione del trasporto pubblico interno a Osimo. Se ne è parlato molto ieri sera 28 febbraio durante il Consiglio comunale. «Per evitare l’interruzione del pubblico servizio abbiamo chiesto una proroga di un mese ma Tribuzio non si è resa disponibile, proponendo una gestione più lunga – spiega il sindaco Simone Pugnaloni – così abbiamo deciso di dare un affidamento d’urgenza di un mese a Conerobus, ritenuta azienda di settore più vicina al territorio e di sicura attendibilità. L’obiettivo del Comune è infatti arrivare ad un nuovo accordo che porti fino all’affidamento d’ambito previsto nel 2026. Per una gestione di due anni serve però un confronto articolato e non frettoloso, da qui la scelta dell’affidamento d’urgenza di un mese che approda con delibera in Consiglio». L’amministrazione comunale ha già avviato un tavolo tecnico con la Conerobus per arrivare all’accordo sull’affidamento diretto del servizio di tpl, consentito dalla legge, fino al 2026. Non sarà necessaria una gara come nel caso della Tribuzio, che nel 2022 vinse l’appalto non solo per la gestione del servizio ma anche per l’acquisto della Tpl. Si tratterebbe solo di affidare il servizio di tpl cittadino a Conerobus, che dai primi incontri ha già dato disponibilità, sia al Comune che alle organizzazioni sindacali, di rispettare la clausola sociale e assorbire i 5 dipendenti ex Tpl ora in Tribuzio Marche.

Osimo Stazione

Si alza forte il grido dei residenti della Stazione di Osimo che chiedono aiuto al Comune per alcune problematiche. «Osimo Stazione versa in uno stato pietoso, strade horror e degrado urbano. Che il sindaco intervenga per fare qualcosa», ha detto la consigliera delle liste civiche Monica Bordoni in Consiglio tramite interrogazione. Il primo cittadino ha risposto che nel milione di euro di lavori per le strade sono comprese, tra tutte, anche le vie Agnelli e Fratelli Cairoli, tra le più bisognose di interventi. «Entro il 14 marzo sarà terminata la rotatoria davanti al centro commerciale Cargopier, la prossima settimana sarà sistemato l’impianto di illuminazione – ha spiegato ai microfoni -. Il giorno dopo partiranno i lavori di asfaltatura in via dell’Industria nel tratto ammalorato, quello per cui chi doveva vigilare nei lavori non l’ha fatto anni fa. Se l’avessimo fatto in contemporanea alla rotatoria non ci sarebbe stato davvero più un accesso al centro commerciale, non era possibile. Per Osimo Stazione l’attenzione è davvero tanta. Presto poi aprirà la Diagnostica Marche che, come scambio di oneri, si adopererà per riqualificare il parco Chico Mendez».