Battuta d’arresto per il caldo che ha caratterizzato le ultime settimane. Arrivano i temporali e un calo delle temperature. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo, con criticità gialla, per temporali che nella giornata di domani interesseranno la fascia collinare e costiera centrale e meridionale della regione, dove si passerà rapidamente dall’ombrellone all’ombrello dopo una fase scandita dall’anticiclone africano. L’estate però non è ancora finita.

«C’è un accumulo di energia importante a causa del riscaldamento del mare – spiega il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale all’Università Politecnica delle Marche – secondo i dati di alcune boe siamo fino a 4 gradi sopra la media a livello globale».

L’esperto spiega che a causare il maltempo sarà una perturbazione proveniente dall’Atlantico che scenderà dall’Europa, colpendo «maggiormente il Tirreno».

Il professor Giorgio Passerini

La perturbazione «si estenderà anche sulle Marche tra domani e dopo domani, specie nel Nord della Regione. Secondo alcuni modelli previsionali potranno esserci fenomeni anche importanti come grandinate e temporali intensi. Inoltre, le temperature si abbasseranno, attestandosi 5-6 gradi sotto le medie climatiche del periodo».

Secondo l’esperto la fase perturbata potrebbe durare fino a domenica, poi «dall’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature che saliranno sopra le medie stagionali e il ritorno del bel tempo». Intanto l’ondata di maltempo farà scendere la colonnina di mercurio nei valori massimi intorno ai 25-26 gradi sulla costa.

«Sul medio lungo termine – conclude Passerini – in base al modello previsionale dell’European Center, ci aspetta un mese di settembre all’insegna del tempo bello, mentre al contrario, per il modello previsionale americano, il tempo potrebbe essere più settembrino. Penso però che il tempo si ristabilirà ed avremo un settembre bello. Intanto prepariamo l’ombrello per domani e dopo domani».