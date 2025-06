Spiagge marchigiane, stagione al via: pienone solo nei weekend. Montagnoli: «Insoddisfatti del decreto ristori»

Numerose le prenotazioni per luglio e agosto. Prezzi per ombrellone e lettino pressoché stabili. In alcune spiagge ritocchi del 5%

La stagione balneare sta entrando nel vivo ma ,mentre nel fine settimana sulle spiagge marchigiane si registra il pienone, «durante la settimana le presenze sono ancora poche», dichiara Romano Montagnoli, presidente regionale del Sib, il sindacato italiano balneari aderente a Confcommercio. «Gli esami di maturità sono ancora in corso – spiega – e il turismo nei balneari è più che altro legato ai pendolari nei fine settimana e ai clienti con abbonamenti stagionali».

Montagnoli spiega che in questa prima fase ad essere piene sono soprattutto «le spiagge gestite dagli hotel».

Andare al mare nelle Marche costerà «più o meno come l’anno scorso», prosegue, «ci confermiamo ancora come una delle regioni con le tariffe migliori rispetto ad altre come Toscana, Sardegna, Puglia, Campania. Abbiamo prezzi in linea con quelli dell’Abruzzo e lievemente inferiori all’Emilia Romagna. Siamo una regione appetibile, non solo per i prezzi, ma anche per le bellezze e per il mare pulito».

Affittare un ombrellone con due letti nelle spiagge marchigiane può costare «tra i 18 e i 25 euro al giorno, lo stagionale può variare tra 500 e 900 euro con punte più elevate in alcuni balneari delle località di maggior pregio, come ad esempio la Riviera del Conero. In linea generale non ci sono stati aumenti e i piccoli ritocchi semmai hanno sono rimasti contenuti intorno al 5%».

«Le imprese balneari continuano ad ammortizzare i rincari e a far fronte alla ridotta capacità di spesa delle famiglie», spiega. Le prenotazioni per luglio e agosto non mancano e le prospettive di una bella stagione ci sono tutte, spiega l’operatore.

I balneari intanto ‘navigano a vista’ «in attesa del decreto ristori che è al vaglio del Consiglio di Stato – spiega Montagnoli -. Non siamo soddisfatti della bozza che è circolata, prevede valori di indennizzo che riteniamo insufficienti e che ammortizzato veramente pochissimo e limitatamente solo agli investimenti compiuti negli ultimi 5 anni, quando le imprese sono rimaste ferme e non hanno investito proprio nell’attesa di conoscere il destino delle concessioni».

«Venderemo cara la pelle – conclude -: il decreto ristori è solo una piccola parte di una partita molto più ampia che andrà a riguardare le gare, dove non si è data ancora risposta né a noi né ai comuni».