Ancona, solita stangata sui libri scolastici: oltre 300 euro a studente

È cominciata la corsa ai testi per il nuovo anno: prenotazioni sin da maggio, aumenti nell'ordine dell'euro a copia, e caccia all'usato

ANCONA – Agosto ad Ancona ha il sapore delle vacanze ancora in corso, delle librerie che piano piano alzano le saracinesche dopo la pausa estiva, ma anche dell’ansia che serpeggia tra le famiglie con figli studenti: è tempo di caccia ai libri di testo. Una tradizione che ormai inizia con mesi di anticipo, trasformando la ricerca del manuale scolastico in una vera e propria strategia economica domestica.

Quando arrivano le liste dalle scuole, parte il grande gioco: chi conosce qualcuno con figli più grandi? Dove si trova quell’edizione specifica? Esiste ancora usato? Sono domande che rimbalzano tra genitori e studenti, consapevoli che la posta in gioco è alta. Molto alta.

I numeri parlano chiaro e non concedono sconti: la solita stangata. Ogni famiglia dovrà mettere mano al portafoglio per una cifra che oscilla tra i trecento e oltre quattrocento euro per studente, annualmente. Questo il quadro che emerge dalle testimonianze dei librai specializzati in editoria scolastica, già da mesi sommersi da prenotazioni e richieste pressanti. Il panorama nazionale conferma la tendenza al rialzo: l’Associazione Italiana Editori ha certificato aumenti dell’1,8% per le scuole superiori e dell’1,7% per le medie rispetto al 2024.

Percentuali che, pur apparendo contenute rispetto al generale carovita, si inseriscono in una spirale pluriennale preoccupante. Dal 2021 a oggi, i costi sono lievitati del 7,5% per le medie e dell’8,2% per le superiori, mentre l’inflazione cumulata ha toccato il 14,7% secondo i dati di Tuttoscuola. La normativa offre margini risicati: gli sconti sui libri scolastici non possono superare il 15%, mentre il mercato dell’usato rappresenta l’ancora di salvezza con risparmi che possono arrivare fino al 70%, sempre che le case editrici non decidano di sfornare nuove edizioni. Anche nella città dorica il fenomeno non fa eccezione: i prezzi 2025 superano quelli dell’anno passato, anche se i librai rassicurano che gli aumenti si attestano generalmente attorno all’euro per singolo volume. Una magra consolazione di fronte a cifre che comunque raggiungono le diverse centinaia di euro per studente. Federconsumatori dipinge uno scenario ancora più pesante a livello nazionale: quasi seicento euro medi per studente considerando libri obbligatori e dizionari, secondo dati aggiornati al 2024.

Un investimento che diventa particolarmente gravoso per nuclei familiari con più figli in età scolare. Fortunatamente, gli alunni delle elementari godono della gratuità dei testi, forniti dai Comuni secondo le disposizioni regionali. Ma anche limitandosi a un singolo studente delle medie o superiori, quella spesa concentrata tra agosto e settembre rappresenta una voce di bilancio significativa per numerose famiglie anconetane.

Ecco quindi scattare la caccia al tesoro: prestiti tra conoscenti, mercatini dell’usato, acquisti strategici con l’obiettivo di rivendere l’anno successivo. Una missione che spesso si scontra con la realtà di programmi che cambiano e nuove edizioni che rendono obsoleti i testi precedenti. La ricerca del “fornitore giusto” diventa cruciale: librerie storiche, cartolibrerie di quartiere, ma anche grande distribuzione si contendono questo mercato, offrendo servizi di prenotazione per garantire alle famiglie di presentarsi al suono della prima campanella con tutto l’occorrente.

«È il primo anno che ci occupiamo anche di editoria scolastica – spiega Milva Tolentinati, direttrice della libreria Feltrinelli – e per quello che ci riguarda ha avuto un buon riscontro sui libri per le vacanze. In questo momento stiamo cominciando ad avere le prime ordinazioni per i libri delle scuole superiori. Nessuna lamentela per i prezzi, anche se i libri di testo per medie e superiori non hanno certo prezzi bassi. In totale per un primo anno di superiori si spendono ben oltre i trecento euro. Noi stiamo prendendo molte prenotazioni e riscontriamo che è soprattutto il primo anno di scuola superiore quello in cui si fa una spesa di libri nuovi che è la più costosa. Ma vale anche per il primo anno di medie. Poi negli anni successivi si tende ad andare anche sull’usato».

«Noi siamo specializzati in libri scolastici, dalle elementari alle medie, dalle superiori all’università – racconta Ilaria Mancini della libreria Baldini –. Da noi gli usati sono scontati del 40% ma sul nuovo non applichiamo sconti. Di solito cerchiamo di dare al cliente tutto l’usato disponibile e abbiamo un sistema molto preciso di prenotazioni. Chi si prenota prima, in altre parole, ha maggiore possibilità di trovare l’usato, e soprattutto più copie da visionare. Le prenotazioni sono cominciate già prima della fine della scuola, da fine maggio. Soprattutto per l’usato. Nei mesi di giugno e luglio lavoriamo quasi esclusivamente con l’usato. Poi quando l’usato inizia a non arrivare più, ci spostiamo sull’ordine del nuovo. I prezzi dei libri nuovi dall’anno scorso sono aumentati da 80 centesimi a poco più di un euro».