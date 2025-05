Ad Ancona si gustano Sapori del Mare: a Tipicità in Blu è servita la cucina del riuso

“Sapori del Mare”, è lo sfizioso appuntamento con cui Tipicità in Blu porta in tavola la cucina del riuso, ovvero un’esperienza educativa contro lo spreco alimentare. Tra green e blue economy, la ricetta è servita.

L’appuntamento con questo speciale talk-cooking, piatto forte della 12^ edizione del festival “Tipicità in Blu”, è ospitato a Marina Dorica, nella sala Amici del mare.

Per la terza volta, AnconAmbiente partecipa attivamente, proponendo il tema dello spreco alimentare, della cucina del riuso, della riduzione dei rifiuti e della valorizzazione degli scarti alimentari, all’interno di un’ottica di economia circolare.

«L’idea di questo talk nasce dall’idea di valorizzare una delle risorse più importanti che abbiamo, cioè il nostro mare – spiega il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – e coniugarla con le attività di AnconAmbiente, cioè da un lato favorire la riduzione degli scarti e la produzione di rifiuti, e dall’altro il riutilizzo di materie prime, che possono essere riutilizzate in questo caso parliamo di cibo».

Dalla tavola rotonda con gli esperti del settore, alla degustazione guidata di specialità marinare a cura dello chef Paolo Antinori, executive chef del Ginevra Restaurant e del gruppo The Begin, il progetto promuove l’utilizzo creativo di avanzi e scarti alimentari per ridurre lo spreco di cibo. Un principio etico e sostenibile, che rispetta le risorse e punta alla diminuzione dei rifiuti alimentari.

Nel coinvolgente talk – moderato dal giornalista Gabriele Costantini – si sono confrontati AnconAmbiente, la Cooperativa Pescatori Molluschicoltori (CO.PE.MO.) e lo chef Paolo Antinori.

«In cucina possiamo riutilizzare quasi tutto o recuperare e far girare», aggiunge lo chef Paolo Antinori. «Oggi proponiamo dei finger a base di vongole per usare sia il mollusco cotto che l’acqua; con un prodotto facciamo due cose».

La cooperativa CO.PE.MO., nata negli anni Settanta da un manipolo di piccoli pescatori, oggi esporta in tutto il mondo. «Il segreto del successo di CO.PE.MO. che ha compiuto da poco 50 anni, nasce dalla formula cooperativa che non conosce crisi anzi rilancia: è una delle aziende di valore e sane», spiega Luca Guazzati referente della comunicazione, in rappresentanza del presidente Elio Brutti. «Il core business è la “vongola lupino”, non attaccata dal granchio blu e molto richiesta in Spagna, Francia, Germania, Croazia e Grecia, per cui la sua esportazione va molto bene».

La 12^ edizione di Tipicità in Blu – il festival che mette il mare al centro di un nuovo immaginario fatto di scienza, sostenibilità e innovazione – ha visto anche salpare proprio da Marina Dorica sia la regata Conerissimo che la storica “Sailing chef”, la regata più gustosa dell’Adriatico, in cui gli equipaggi si sfidano non solo tra le onde ma anche ai fornelli con piatti gourmet in mare aperto.

Nel resto della città fino al 23 maggio, tanti appuntamenti: dalla mostra “Barche e navi” alla Mole, fino ai Blu tour al porto e gli Aperiblu nei locali della città.