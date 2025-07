Ancona, saldi in centro: quando lo shopping perde il ritmo

ANCONA – Le vetrine strizzano l’occhio allo shopping con cartelli e scritte “saldi” che richiamano i passanti, ma le strade del centro restano piuttosto tranquille. Niente code, niente assalti ai camerini, niente sedute affollate per provarsi le scarpe. È questa la nuova stagione degli sconti ad Ancona, iniziata il 5 luglio con un ritmo che sembra più una passeggiata domenicale che una corsa all’affare. Il caldo estivo fa la sua parte, così come la voglia di spiaggia che vince su quella dell’acquisto.

Ma c’è dell’altro dietro questa calma apparente: i commercianti applicano sconti ormai tutto l’anno, e i clienti si sono abituati. Quell’adrenalina da primo giorno di saldi, con commesse e commessi che sistemano nervosamente i capi e clienti appostati davanti alle porte, sembra un ricordo sbiadito.

In corso Mazzini un commerciante mette alla prova il suo inglese incerto con una famiglia di turisti stranieri, mentre altrove la situazione varia da negozio a negozio. I giovani arrivano già preparati, smartphone alla mano dopo aver confrontato prezzi online. I clienti più maturi preferiscono ancora il consiglio del negoziante di fiducia e il piacere di verificare la qualità dei tessuti. Due mondi che convivono negli stessi spazi.

I saldi rivelano anche le diverse anime della città: le fasce di prezzo più accessibili attirano famiglie e studenti, mentre le boutique vedono sfilare una clientela più selezionata. L’anticipo al 5 luglio ha probabilmente spalmato su un periodo più lungo la caccia all’occasione. E forse con i negozi aperti di venerdì sera fino alle 23.30, iniziativa che andrà in vigore da venerdì prossimo, ci sarà l’occasione per testare il gradimento degli anconetani nelle ore più fresche.

«I saldi vanno un po’ a rilento, forse perché c’è poco interesse, forse perché i negozianti fanno sconti durante tutto l’anno. Ormai i saldi non hanno più molto senso – spiega Rosella Rossini commerciante in largo Sacramento –. Questo periodo è troppo in anticipo, meglio dalla seconda metà di luglio in poi. Bisogna trattare bene i clienti durante tutto l’anno, non solo durante i saldi. Ma bisogna vedere le cose più in positivo, la clientela c’è ed è affezionata».

Francesco Caiazza in corso Stamira è più ottimista: «Noi stiamo lavorando bene, non ci lamentiamo. D’estate c’è un po’ meno movimento in centro ma è sempre stato così. Il problema dei saldi è uno solo, cioè che ci sono troppi negozi che fanno sconti tutto l’anno, e questo andrebbe cambiato perché non è rispettoso del nostro lavoro».

Giorgia Socionovo, district manager di un negozio in corso Garibaldi, nota le differenze: «Questo periodo di saldi sta andando bene anche se dalla scorsa settimana stiamo notando un’affluenza di clientela inferiore rispetto allo scorso anno. Nelle città di mare l’affluenza risente del caldo, perché la gente va al mare. Ma anche perché siamo tutti chiusi, di sera, a differenza di altre città».

Più rassegnato Simone Luzi in via Lata: «Il momento dei saldi non è niente di eclatante, si lavoricchia, come al solito. Io ho un negozio “low cost” e i saldi non incidono più di tanto. Il problema principale per il commercio ad Ancona è il parcheggio, risolto questo saremo un pezzo avanti».