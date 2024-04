Ancona, domenica a ritmo di rock per parlare di sicurezza sul lavoro

ANCONA – Una giornata di festa a piazza Roma, domenica prossima 28 aprile, per celebrare la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, insieme a Opram e al Comune di Ancona. L’Opram, organismo paritetico regionale per il comparto dell’artigianato delle Marche, all’interno delle attività di promozione e diffusione della cultura della prevenzione, ha organizzato il primo evento rock dedicato alla sicurezza sul lavoro: un grande contenitore di musica ma anche di messaggi sul tema della sicurezza sul lavoro al centro di Ancona, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Rock’n’Safe, il progetto nato con il fine di inserire in modo innovativo il tema della sicurezza nella cultura aziendale.

Il programma dell’evento prevede dunque dalle 17 le esibizioni rock, sul palco le scuole musicali A. Gugliormella e Sonavox, poi Lotus tribute band Elisa e Florilegio. Si proseguirà alle 20 con lo show Rock ‘N’ Safe, e, per finire, alle 21.30 il concerto dei Kurnalcool. Lo show sarà trasmesso in diretta streaming, mentre in piazza ci saranno stand gastronomici con street food e birre artigianali. Nel gazebo dedicato alle informazioni, inoltre, un artista dipingerà una serie di acquerelli legati al tema della prevenzione della salute e della sicurezza.

«Questa iniziativa è molto significativa per tre ragioni – ha spiegato stamattina in conferenza l’assessore Angelo Eliantonio –: primo, perché ci consente di celebrare una giornata che nasce per ricordare quanto importante sia il tema della sicurezza sul lavoro. Secondo, perché ci consente di far conoscere alla città l’attività dell’Opram. Terzo: visto che sono un amministratore che ha delega ad attività economiche e ai grandi eventi, perché posso dire con orgoglio di aver accolto questo tipo di iniziativa che ci consente di ampliare il raggio dell’offerta dei grandi eventi nella città di Ancona, visto che anche questo si configura come tale. Domenica ci saranno esibizioni musicali e anche street food, assolutamente in linea con quanto l’amministrazione comunale ha fatto in questi mesi. Speriamo possa essere la prima di una lunga serie di collaborazioni, non solo per parlare di contenuti che, purtroppo, rappresentano la quotidianità, ma perché insieme possiamo costruire insieme altre iniziative».

«Lo scorso dicembre abbiamo festeggiato i dieci anni – ha spiegato Loredana Longhin coordinatrice di Opram –, lo abbiamo fatto ad Ancona e ci siamo detti che è necessario discutere di sicurezza anche in modo diverso, per parlare con i cittadini ma soprattutto ai più giovani, e per questo abbiamo lanciato quest’idea, questa festa che possa avvicinare i giovani». «Abbiamo deciso di organizzare questa festa il 28 aprile, di uscire dalle mura dell’azienda e di andare in piazza per arrivare ai lavoratori ma arrivando anche ai giovani – ha concluso Martina Focanti coordinatrice di Opram –. Abbiamo scelto Ancona come capoluogo di regione, perché l’organismo è regionale, ma con la diretta streaming speriamo di arrivare anche più lontano. Per colpire la mente e il cuore delle persone e far capire l’importanza della sicurezza, prima, invece che dopo».