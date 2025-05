Riviera del Conero, i balneari si preparano. Dal 24 maggio tutti aperti con i bagnini di salvataggio

In base alla nuova normativa, per garantire la sicurezza in mare, per gli stabilimenti è obbligatoria la presenza dei baywatch. «Il piano di salvamento è pronto»

ANCONA – Stabilimenti balneari della Riviera del Conero verso il via. Secondo la direttiva del Comando generale delle Capitanerie di Porto potranno riaprire dal 17 maggio, la chiusura è prevista per il 21 settembre.

In base alla nuova normativa, per garantire la sicurezza in mare, per gli stabilimenti è obbligatoria la presenza dei bagnini di salvataggio, pena l’impossibilità di aprire gli ombrelloni. Un punto che ha creato non pochi grattacapi al settore, dal momento che nella maggior parte dei casi il servizio di salvamento viene svolto da studenti che però a maggio sono ancora alle prese con la scuola e con gli esami di maturità.

A Numana e Sirolo gli operatori rappresentati da Luca Paolillo, presidente dell’associazione bagnini della Riviera del Conero, si preparano all’estate. «Il piano di salvamento è pronto» spiega Paolillo «tra Numana e Sirolo ci sono circa 35 Torrette, abbiamo bisogno almeno di 45 ragazzi per garantire il servizio, considerando. Il 24 maggio inizierà il servizio di salvamento e rquindi riapriranno anche gli ombrelloni, anche se qualche stabilimento, forse 10-15, potrebbe riaprire anche la settimana prima, dal 17 maggio, pagando una settimana in più il servizio» si tratta soprattutto, spiega, di balneari afferenti ad hotel.

«In bassa stagione, come appunto nel mese di maggio – spiega – è infatti sufficiente un bagnino ogni 300 metri, mentre in alta stagione il servizio di salvamento deve essere garantito da un bagnino ogni 150 metri». Per diventare bagnini di salvataggio, ovvero per ottenere il brevetto, occorre avere un’età di almeno 16 anni: una normativa del 2024 aveva escluso inizialmente dal servizio di salvamento gli under 18, poi, grazie ad una deroga, i minorenni potranno continuare a fare i baywatch per un altro anno.

Intanto l’afflusso turistico dei ponti primaverili lascia ben sperare per la stagione estiva: «Ci aspettiamo il meglio – dice Paolillo -, i ponti hanno portato molto movimento e tante persone sono passate per chiedere informazioni. C’è forte interesse per la Riviera del Conero e le prenotazioni vanno molto bene. Dai feedback che riceviamo da parte delle agenzie, sembra anche anche per luglio ci siamo molte prenotazioni da parte dei turisti e dovrebbe andare meglio rispetto all’anno scorso».