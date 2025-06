L’Adriatico si scalda, Irbim CNR: «Nell’area costiera marchigiana presenza importante di meduse e salpe»

Il riscaldamento del mare sta favorendo la presenza in Adriatico di organismi come le meduse e le salpe. Il punto con un esperto marino

Il riscaldamento del mare sta favorendo la presenza anche nelle acque dell’Adriatico, nella fascia costiera anconetana, di organismi come le meduse e le salpe. Dal 6 giugno ha preso avvio la campagna internazionale MEDIAS (MEDiterranean International Acoustic Surveys), che proseguirà fino al 23 luglio, e che vede impegnati in Adriatico alcuni ricercatori, tecnologi e tecnici di Irbim CNR Ancona (Responsabile scientifico Iole Leonori).

A bordo di una nave da ricerca (N/O Dallaporta), gli esperti lavorano per acquisire dati acustici, mediante ecoscandaglio scientifico multifrequenza, e biologici, attraverso pescate con volante monobarca, per valutare l’abbondanza e la distribuzione dei piccoli pelagici (pesce azzurro come sardine, alici, suri e spratti), specie di interesse ecologico e commerciale. Effettuano anche campionamenti oceanografici per caratterizzare le masse d’acqua, e campionamenti con retino per studiare biomassa e composizione dello zooplancton.

Dalle prime catture effettuate al largo della costa anconetana (nel tratto di mare a Nord del capoluogo), i ricercatori hanno rilevato una «presenza importante di meduse e salpe», queste ultime sono organismi più complessi dal punto di vista evolutivo delle meduse.

«Stiamo valutando l’abbondanza dei piccoli pelagici per avere informazioni utili per gli organi decisori per l’attuazione di misure gestionali per la pesca di tali risorse con l’obiettivo di salvaguardare l’ecosistema marino – spiega Andrea De Felice, ricercatore Irbim CNR Ancona -. Quest’anno stiamo riscontrando abbondanza di meduse, nel tratto di Adriatico che da Ancona arriva fino al delta del Po, in particolare si tratta delle specie Aequorea forskalea e Aurelia aurita, con una minore presenza di Chrysaora hysoscella».

L’esperto biologo marino spiega che si tratta di meduse caratteristiche del Mar Mediterraneo, «la cui abbondanza può essere favorita da fattori ambientali come il riscaldamento del mare e una diminuzione del livello di ossigeno in acqua. L’abbassamento del livello di ossigeno agisce negativamente sui pesci, che sono costretti a spostarsi e, in alcuni casi, muoiono per anossia, mentre gli organismi gelatinosi, come meduse e salpe, che hanno una maggiore resistenza, se ne avvantaggiano, anche a seguito della conseguente diminuzione dei predatori naturali che sono competitori per il cibo».

Non solo meduse, al largo della costa marchigiana, «a circa 15-20 miglia nautiche, abbiamo rilevato nelle calate, la presenza della Salpa maxima – spiega -: una delle specie che testimoniano il passaggio evolutivo che c’è stato da invertebrati a vertebrati. Si tratta di organismi molto più complessi delle meduse che non sono urticanti e si riproducono sia in maniera asessuata che sessuata». A seguito della riproduzione in via asessuata, in mare si creano cordoni di salpe che poi si riprodurranno in via sessuata; alcuni di questi cordoni sono finiti nelle reti dei ricercatori in questi giorni.

De Felice spiega che la maggiore presenza delle meduse e delle salpe in mare può essere collegata all’innalzamento della temperatura dell’acqua: «Questi organismi proliferano con temperature in mare superiori ai 15° C, un valore che ormai si riscontra anche in inverno e questo favorisce la presenza di meduse anche oltre i mesi in cui solitamente sono più abbondanti, ovvero maggio e giugno». La campagna MEDIAS nei prossimi giorni toccherà anche il tratto di mare a Sud di Ancona.

I dati della campagna scientifica saranno esaminati a conclusione del survey, ma intanto dai risultati preliminari, emerge anche che «specie sentinella come lo spratto (Sprattus sprattus), che prediligono acque più fredde, vengono trovate sempre di meno, mentre c’è un incremento della presenza di specie che prediligono temperature del mare più elevate come l’alaccia (Sardinella aurita), che è caratteristica di mari subtropicali e del sud del Mediterraneo, la quale proprio grazie al riscaldamento del mare risulta sempre più abbondante in Adriatico» conclude il ricercatore.