La Regione Marche dà l’ok per Medicina e Odontoiatria della Link University

ANCONA – Arriva l’ok della Regione Marche sull’offerta formativa privata della Link University.

In relazione alla richiesta formulata da Link University relativa all’istituzione dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso le sedi di Ascoli Piceno e Fano e del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) da attivare presso la sede di Macerata, il Dipartimento Salute della Regione tenendo conto di quanto hanno dichiarato gli Enti sanitari regionali, ha evidenziato una comune criticità di tutti gli Enti nel reclutamento di personale medico, fatta eccezione della sola Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche. Per le Aziende Sanitarie Territoriali, oltre ad una complessiva difficoltà nel coprire le carenze per l’assistenza primaria, sono state indicate criticità nel reclutamento di altre discipline per indisponibilità di candidati.

L’esito dell’istruttoria tecnica è stato pertanto favorevole configurando una situazione di necessità formativa per la regione Marche nelle discipline riferite alle tre istanze.

La giunta regionale ha condiviso che, al fine di contrastare la carenza di personale medico e sanitario, si ritiene opportuno incrementare il numero dei posti disponibili per i corsi di laurea oggetto delle richieste, anche in contesti provinciali nei quali attualmente tali corsi non sono attivi.

La Regione ha preso atto del parere favorevole del Dipartimento Salute, e ritenendo che il sistema universitario pubblico svolga un ruolo centrale nell’offerta formativa delle Marche e rappresenti un’eccellenza, ha invitato il richiedente, nell’atto di trasmissione del parere, ad una forte collaborazione con il sistema pubblico regionale nello sviluppo delle proprie attività.