Ponte del 25 Aprile, scattano le partenze: traffico da bollino rosso

Traffico da bollino rosso sulle strade italiane per il primo ponte di primavera, quello del 25 Aprile. L’esodo in particolare interessa le città d’arte e, nonostante il maltempo, le località balneari, tra le mete più gettonate anche per il ponte del 1° Maggio.

Intanto domani scattano le partenze e si prevedono tre giorni di traffico intenso sulle strade e soprattutto sulle autostrade, inclusa l’A14. Per il ponte del 1° Maggio le partenze scatteranno invece da domenica, anche se non sono pochi coloro che approfitteranno dei due ponti ravvicinati per concedersi più giorni di vacanza, allungando dal 25 Aprile fino al 1° Maggio.

L’Anas ha rimnosso i 564 cantieri presenti sulle strade e autostrade, per limitare i disagi alla circolazione, inoltre dal 18 Aprile, nelle Marche, sul tratto dell’A14 ha riaperto (in anticipo di 6 giorni rispetto ai tempi previsti), la galleria Vinci tra Pedaso e Grottammare, che era stata danneggiata da un incendio in seguito ad un incidente.

Il meteo sarà ancora variabile, anche se nelle Marche la tendenza è al miglioramento, ma il cosniglio, prima di mettersi è quello di verificare le condizioni del tempo della località verso cui ci si dirige. Secondo le previsioni della Protezione civile regionale, la situazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo rimane caratterizzata da una vasta area ciclonica presente sull’Europa che mantiene instabilità con alternanza, nella stessa giornata di fasi soleggiate e nubi temporalesche.

Per la giornata del 25 Aprile nelle Marche il tempo sarà sereno o poco nuvoloso in mattinata con sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore centrali della giornata e nuova diminuzione della copertura in serata. Previste precipitazioni a carattere di rovesci o temporali sparsi in particolare sulla fascia collinare e montana. Le temperature massime sono in aumento.