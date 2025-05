Osimo, il ministro Tommaso Foti fa tappa in città

OSIMO – Il ministro agli Affari europei, al Pnrr, alla coesione sociale e al Sud, Tommaso Foti, è stato a Osimo ieri sera (8 maggio) per sostenere la candidatura a sindaco di Michela Staffolani, segretaria del suo stesso partito, Fratelli d’Italia. Con loro i coordinatori provinciali e regionali, l’eurodeputato Carlo Ciccioli e la senatrice Elena Leonardi. Il ministro nel suo intervento ha detto: «I nostri avversari sono quelli di sinistra, non quelli che facendo altre scelte non sono ora con noi, ma sia chiaro, sono anche loro nostri competitori in questa prima fase, nella quale dobbiamo ottenere il massimo possibile». Delle civiche, di cui Fdi è stato alleato l’anno scorso, ha detto: «Nel civismo non si capisce spesso chi, cosa fa e cosa dice rispetto al programma elettorale ma sono certo che la nostra coalizione avrà i migliori interpreti. Per noi la coerenza resta un valore».

Il partito

Fratelli d’Italia Osimo ha affermato: «Osimo è la prova concreta di quanto il Governo guidato da Giorgia Meloni e la Regione Marche, sotto la guida del Presidente Francesco Acquaroli, abbiano davvero a cuore i territori e i bisogni reali delle comunità locali. Grazie alle risorse del Pnrr e agli strumenti messi in campo dalla Regione, nel Comune di Osimo sono stati pianificati, finanziati, e in qualche caso già completati, numerosi interventi che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Parliamo di opere reali, non di promesse: dall’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito, già collaudato, a un progetto innovativo per l’autonomia delle persone con disabilità che coinvolgerà direttamente 12 beneficiari, fino ai 119 ulteriori interventi nel territorio comunale per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro. Sono investimenti che riguardano la scuola, la rigenerazione urbana, la sicurezza idrogeologica, i servizi sociali. Interventi che dimostrano una visione chiara: investire nei territori, partendo dalle esigenze reali delle persone. Questo è il modo in cui Fratelli d’Italia governa: con serietà, concretezza e attenzione ai bisogni dei cittadini, anche nei centri di medie dimensioni come Osimo, che rappresentano il cuore pulsante dell’Italia. Un impegno straordinario che conferma come il centrodestra, al governo nazionale e regionale, non solo ascolta i territori, ma agisce concretamente per farli crescere, per migliorarli, per renderli più inclusivi, moderni e a misura di cittadino. Questo è il nostro modo di fare politica: meno parole, più risultati. E gli osimani sapranno scegliere Michela Staffolani e tutti coloro che la sostengono per completare anche questa filiera istituzionale e liberare Osimo dalla cappa e dalle divisioni in cui è stata per troppo tempo».