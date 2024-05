Ancona come Siviglia, in piazza del Papa il silent disco party. «Così risvegliamo la città»

ANCONA – Piazza del Papa trasformata in una discoteca silenziosa: al via l’esperimento della silent disco per i mercoledì universitari della città. La proposta dell’assessore comunale ai giovani e alla notte Marco Battino ieri (29 maggio) ha finalmente preso forma. Battino era in piazza con le cuffie addosso insieme ai suoi coetanei per accogliere una singolare iniziativa per il capoluogo.

L’assessore Battino con le cuffie

In realtà, per la precisione, un piccolo assaggio della silent disco, anni fa, c’era stato già, grazie alla notte dei ricercatori, la Sharper night. In quell’occasione, piazza del Plebiscito era strapiena di universitari, un po’ come piazza Pertini durante le serate (organizzate dall’Amministrazione) del 30 aprile e del 4 maggio, giorno del patrono, San Ciriaco. Niente in confronto a ieri, che però, per essere il primo giorno di una lunga scia di eventi organizzati proprio dal Comune dorico, non è andata così male.

«Come primo giorno sono soddisfatto. Le presenze in piazza sono state buone, anche i commercianti lo hanno rilevato e i prossimi mercoledì andranno ancora meglio», ha rilanciato Battino, mentre il pubblico – chi seduto ai tavoli chi invece sulle scalinate ai piedi del Papa – si scattava foto con le cuffie colorate in testa. Musica reggae, canzoni pop, italiane e straniere, sigle di cartoni animati, techno e house: ce n’era per tutti i gusti. Il giovane assessore anconetano (23 anni) ci ha svelato che l’idea, lui, l’ha importata da Siviglia, in Spagna.

LEGGI PURE: Ancona come New York. «Il party letterario coi cellulari spenti alla Chiesetta di Portonovo»

Tre i dj in consolle posizionati in vari punti, dopo l’esibizione (alle 18.30) della Capabrò band. Le cuffie, che si potevano (e si potranno) noleggiare ad un prezzo di 10 euro a sera, funzionavano fino in via della Loggia. A fornirle, Simone Lorini, di Silent party: «Abbiamo fatto 70 presenze, lontane da quelle dello scorso anno, quando (senza la collaborazione del Comune) avevamo registrato 340 accessi, sempre in piazza del Papa. La colpa, probabilmente, è di eventi paralleli organizzati all’ultimo momento. Ad ogni modo, siamo fiduciosi per le prossime iniziative». Molti i giovani e meno giovani che hanno approfittato della musica per fare due passi ballicchiando e provando ad intonare i vari singoli trasmessi davanti ai dehors.

Diversi i 20enni seduti ai tavoli con musica nelle orecchie e cocktail in mano: «È una iniziativa carina, originale», riflette una ragazza in compagnia del fidanzato. Insieme, si scattano un selfie proprio ai piedi di Clemente XII mentre ascoltano in cuffia Cristina D’Avena.

Il prossimo mercoledì (5 giugno) spazio a una serata universitaria per tutta la città in compagnia di Sofia Cagnetti, reduce dal talent Amici, su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Alle 18.30, musica live con Matina Mandoro e a seguire esibizione di danza con la scuola Urban Studios di Ancona. Insomma, il format sembra tenga bene e la ricetta pare azzeccata.