Ancona, a Palombina scatta la sperimentazione delle strisce blu che fa discutere

ANCONA – Il quartiere di Palombina si prepara a una novità che non passerà inosservata, soprattutto per i residenti: l’introduzione di circa cento posti auto a pagamento, contraddistinti dalle caratteristiche strisce blu. Si tratta di una misura temporanea, limitata ai mesi estivi, ma destinata certamente a far discutere i cittadini.

È una risposta al sovraffollamento estivo: la decisione del Comune nasce dalla volontà di alleviare i disagi che ogni estate colpiscono i residenti della zona di Palombina e Collemarino. Il massiccio arrivo di bagnanti diretti agli stabilimenti balneari, infatti, trasforma le strade del quartiere in un’area di sosta selvaggia, rendendo difficile per chi ci vive trovare un posto auto vicino alla propria abitazione.

Tuttavia, la soluzione adottata presenta un aspetto controverso: anche gli abitanti del quartiere dovranno pagare, vale a dire il corrispettivo del permesso annuale, ma in misura ridotta, senza avere comunque la garanzia di trovare disponibilità durante le ore di maggiore affluenza.

Nello specifico, le zone a pagamento rimarranno attive fino al termine di settembre e interesseranno specificamente: via Flaminia: dal numero civico 357 fino al confine con Falconara Marittima (numeri pari), via Costantini: per l’intera lunghezza, e via Mercantini: dal civico 18 fino all’intersezione con via Panzini.

Il costo stabilito è di 60 centesimi per ogni ora di sosta. Gli automobilisti potranno effettuare il pagamento attraverso i tradizionali parcometri oppure utilizzando l’app mobile Mooney Go. I residenti avranno a disposizione dei permessi speciali, una forma di agevolazione prevista dall’amministrazione comunale per chi risiede nella zona.

I cittadini che abitano nelle seguenti strade possono richiedere il permesso, anche se non è obbligatorio: piazzale Romita, via Enea Costantini, via Leonardo da Vinci (civici 2-14 e 1-11), via delle Ville, via Flaminia (civici 357-389 e 399-355), via Luigi Mercantini, via Alfredo Panzini, via Francesco Redi, via Celso Ulpiani, via Leonida Barducci, via Alessandro Volta (civici 2-24 e numero 1) e via Bartolomeo Eustacchio. Il documento ha un costo proporzionale alla durata quadrimestrale del periodo, equivalente a un terzo del prezzo dei permessi annuali destinati ai residenti.

Chi fosse interessato al permesso può recarsi nell’ufficio dedicato di AnconaServizi, che si trova in via Mamiani 76, all’interno della struttura del Parcheggio degli Archi. Ancona Servizi gestirà anche l’installazione della segnaletica necessaria e dei parcometri, nell’ambito di questo progetto pilota che rappresenta il primo passo verso una nuova strategia comunale per la gestione della sosta.

L’obiettivo dichiarato è quello di bilanciare le esigenze dei diversi utilizzatori: prima i residenti, poi la sosta legata alle attività lavorative e infine quella dei pendolari.