Osimo, variazione in Consiglio: investimento per “salvare” la Asso

Il Comune poi farà fronte ad un maggior costo per il sostegno scolastico per le persone con disabilità di 130mila e di 100mila euro per interventi per affido dei minori in comunità o strutture residenziali

OSIMO – Il consiglio comunale di Osimo ieri sera (31 luglio) è stato chiamato alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento del bilancio, coprendo in primis il buco della Asso pari a 639mila euro. «Per evitare che anche l’esercizio finanziario del 2025 chiuda in perdita, con la variazione di bilancio si opera in modo strutturale, e non contingente, un riequilibrio economico dei corrispettivi dei servizi che la Asso svolge per il Comune di Osimo: questo comporta lo stanziamento di 555mila sia per l’anno 2025, che per il 2026 e 2027 – ha detto la sindaca Michela Glorio -. Per quanto riguarda la società Osimo Servizi, nell’ambito del contratto per la gestione del calore, il Comune riconoscerà per il 2025 una somma ulteriore di 135mila. Inoltre è previsto un accantonamento di 350mila euro per il futuro aumento di capitale della Osimo Servivi spa al fine di consentire alla stessa di acquistare tre nuovi scuolabus. Per il costo della pubblica illuminazione, inglobato nel contratto di project financing tra Comune e la società Dea (Gruppo Astea), è previsto un incremento di spesa per l’anno corrente di 103mila».

Il sociale e gli investimenti

Il Comune poi farà fronte ad un maggior costo per il sostegno scolastico per le persone con disabilità di 130mila e di 100mila euro per interventi per affido dei minori in comunità o strutture residenziali. «Una importante variazione di bilancio che però si autofinanzia, è quella dei contributi, ricevuti dal Comune dalla Regione, per il risarcimento dei danni derivanti dall’alluvione di settembre 2024 per 637mila e 191 euro. Per il capitolo investimenti spiccano l’incremento per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali per 100mila dedicato per la maggior parte alla sistemazione dell’area archeologica presente nel loggiato comunale con la sostituzione dei vetri danneggiati e non solo, 100mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, ulteriori 25mila per l’acquisto delle attrezzature, la modifica della fonte di finanziamento dell’importo di 420mila euro per il nuovo palascherma, circa 88mila per completare i lavori di messa in sicurezza della frana di via Montecesa e la modifica della fonte di finanziamento dell’importo di 350mila per la rotatoria di via Linguetta».